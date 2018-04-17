"Ташкент" назбирав для "ДНР" 14 мільярдів "податків" – його судитимуть

Звинувачувальний акт щодо Олександра Тимофеєва, який називає себе "міністром доходів та зборів ДНР", скеровано до суду, його судитимуть заочно.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області, не називаючи імені цього представника сепаратистів.

Спеціальне досудове розслідування за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни або скинення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч.1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України стосовно нього завершено.

Слідство встановило, що у вересні 2014 року 46-річний мешканець Донецька, який до цього звільнився з управління Державної митної служби України в Донецькій області, "з особистих ідеологічних та корисливих міркувань вступив до складу терористичної організації "ДНР", де був призначений на вказану посаду "міністра".

На думку українських правоохоронців, виконуючи функції міністра у так званій "ДНР", обвинувачений "сприяє запровадженню примусових податків та зборів, які зобов’язані сплачувати всі юридичні особи, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, що здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області".

"У подальшому ці кошти спрямовуються до "місцевих бюджетів" та "республіканського бюджету" "ДНР", з яких здійснюється фінансування так званих "бюджетних установ ДНР", у тому числі "установ силового блоку ДНР", – наголошує прокуратура.

"За час діяльності вказаного "міністерства" під керівництвом обвинуваченого здійснено фінансове забезпечення "ДНР" шляхом збору так званих "податків", "зборів", "митних та інших обов’язкових платежів", "єдиного внеску" на суму не менше 14 млрд грн", – повідомляє відомство.

Олександр Тимофеєв, "Ташкент"

Звинувачувальний акт скеровано до суду.

Оскільки Тимофеєв перебуває на не підконтрольній Києву території та продовжує працювати на окупаційну владу, його судитимуть заочно.

За роботу на терористів підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі

Раніше повідомлялося, що Олександр Тимофеєв на прізвисько "Ташкент" приєднався до бойовиків "ДНР" навесні 2014 року і воював за Донецький аеропорт.

23 вересня 2017 року на нього у Донецьку вчинили замах.

Була інформація, що Тимофеєв нібито хотів очолити ОРДО.