"Ташкент" собрал для "ДНР" 14 миллиардов "налогов" – его будут судить

Обвинительный акт в отношении Александра Тимофеева, который называет себя "министром доходов и сборов ДНР", направлен в суд, его будут судить заочно.



Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, не называя имени этого представителя сепаратистов.



Специальное досудебное расследование по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины в отношении него завершено.



Следствие установило, что в сентябре 2014 года 46-летний житель Донецка, который до этого уволился из управления Государственной таможенной службы Украины в Донецкой области, "по личным идеологическим и корыстным соображениям вступил в состав террористической организации "ДНР", где был назначен на указанную должность "министра".

По мнению украинских правоохранителей, выполняя функции министра в так называемой "ДНР", обвиняемый "способствует внедрению принудительных налогов и сборов, которые обязаны платить все юридические лица, физические лица-предприниматели и физические лица, осуществляющие свою деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области".



"В дальнейшем эти средства направляются в "местные бюджеты" и "республиканский бюджет" "ДНР", из которых осуществляется финансирование так называемых "бюджетных учреждений ДНР", в том числе "учреждений силового блока ДНР", – отмечает прокуратура.



"За время деятельности указанного "министерства" под руководством обвиняемого осуществлено финансовое обеспечение "ДНР" путем сбора так называемых "налогов", "сборов", "таможенных и других обязательных платежей", "единого взноса" на сумму не менее 14 млрд грн", – сообщает ведомство.

Александр Тимофеев, "Ташкент"

Обвинительный акт направлен в суд.



Поскольку Тимофеев находится на неподконтрольных Киеву территории и продолжает работать на оккупационную власть, его будут судить заочно.



За работу на террористов подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Александр Тимофеев по кличке "Ташкент" присоединился к боевикам "ДНР" весной 2014 года и воевал за Донецкий аэропорт.



23 сентября 2017 года на него в Донецке покушались.



Была информация, что Тимофеев якобы хотел возглавить ОРДО.