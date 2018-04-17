Пожежа в Кемерово: МНС Росії "перевело стрілки" на архітектора ТРЦ

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Вівторок, 17 квітня 2018, 16:12

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії стверджує, що його вогнеборці гасили кемеровський ТРЦ "Зимняя вишня" професійно, а ось архітектура будівлі їм заважала.

Про це заявив т.в.о. керівника департаменту готовності сил і спеціальної пожежної охорони МНС РФ Максим Максименко, передає РБК.

"Потрібно розуміти, що конструктив цього будинку не передбачає можливості гасіння ззовні великою кількістю стволів, це була конструктивно задумана пастка", - сказав він.

За словами Максименка, звинувачення на адресу пожежних в тому, що вони довго добиралися до торгового центру, що горів, і приїхали непідготовленими, не відповідають дійсності.

"У систему "112" дзвінок надійшов о 16:03, протягом менш хвилини він був переданий підрозділам МНС, через хвилини були вислані міські сили і засоби за підвищеним другим номером пожежі. Через п'ять хвилин перший підрозділ прибув до торгового центру. Це до відома тих, хто говорить, що пожежники прибули через 30 хвилин", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що ТРЦ "Зимняя вишня" у Кемерово загорівся через замикання, яке сталося внаслідок протікання даху.

25 березня у Кемерово сталася пожежа у торговому центрі "Зимова вишня". За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані. Також є інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

У справі про пожежу у ТРЦ затримали п'ятьох осіб.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі у ТЦ недбалість людей.

Теми: пожежа Росія
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