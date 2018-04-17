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Пожар в Кемерово: МЧС России "перевело стрелки" на архитектора ТРЦ

Вторник, 17 апреля 2018, 16:12

Министерство чрезвычайных ситуаций России утверждает, что его огнеборцы тушили кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня" профессионально, а вот архитектура здания им мешала.

Об этом заявил вр.и.о. руководителя департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Максим Максименко, передает РБК.

"Нужно понимать, что конструктив этого здания не предполагает возможности тушения снаружи большим количеством стволов, это была конструктивно задуманная ловушка", — сказал он.

По словам Максименко, обвинения в адрес пожарных в том, что они долго добирались до горевшего торгового центра и приехали неподготовленными, не соответствуют действительности.

"В систему "112" звонок поступил в 16:03, в течение менее минуты он был передан подразделениям МЧС, через минуты были высланы городские силы и средства по повышенному второму номеру пожара. Через пять минут первое подразделение прибыло к торговому центру. Это к сведению тех, кто говорит, что пожарные прибыли через 30 минут", — отметил он.

Ранее стало известно, что ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово загорелся из-за замыкания, которое произошло вследствие протекания крыши.

25 марта в Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также есть госпитализированные. Кроме того есть информация о пропавших без вести, но их количество различается.

По делу о пожаре в ТРЦ задержали пять человек.

Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в ТЦ небрежность людей.

Темы: пожарРосcия
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