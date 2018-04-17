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Ситник думає, що статус потерпілого Розенблату "не допоможе"

Вівторок, 17 квітня 2018, 16:58

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що статус потерпілого для позафракційного народного депутата Бориса Розенблата не завадить розслідуванню "бурштинової" справи.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу", оприлюдненому 17 квітня.

На запитання, чи матиме наслідок для "бурштинової" справи той факт, що нещодавно суд визнав Розенблата потерпілим у справі Генпрокуратури про провокацію йому хабара, Ситник відповів:

"Я думаю, що ні. Це розслідування було достатньо переконливим для всіх. На жаль, ми часто бачимо, що люди, достатньо очевидно викриті в неправомірних діях, продовжують ходити на ефіри, щось розповідати як експерти в антикорупційній діяльності. Це смішно, але це реалії України".

Крім цього Ситник назвав популістичним позов Розенблата, в якому той просить Окружний адмінсуд столиці визнати недійсним меморандум НАБУ з ФБР США:

"У ньому більше емоцій, ніж юридичного обґрунтування".

На ремарку, що Розенблат подав уже кілька позовів на НАБУ, і бюро треба на них якось реагувати, Ситник зазначив наступне.

"Я направив свою позицію до суду. Думаю, що мета цих позовів – підняти медійну хвилю і відволікти нас від роботи. Ці наміри не будуть реалізовані й ми реагуватимемо виключно в рамках закону".

Розенблата звинувачують  в отриманні 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі опублікували аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні. Тепер їм інкримінують лише отримання хабара.

Сам Розенблат звинувачує НАБУ в провокуванні хабара.

Розенблат і його адвокат заявляють, що згідно з результатами експертизи, законопроекти, які зареєстровані у ВР за підписом депутатів Розенблата і Полякова та фігурують у справі проти них, сфальсифіковані.

Слідство у справі проти нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова стверджує, що вони не підписували законопроекти, які фігурують у підозрі, але знали про їх внесення.

"Українська правда" у Threads

Теми: РозенблатНАБУ
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