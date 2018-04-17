Ситник думає, що статус потерпілого Розенблату "не допоможе"
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що статус потерпілого для позафракційного народного депутата Бориса Розенблата не завадить розслідуванню "бурштинової" справи.
Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу", оприлюдненому 17 квітня.
На запитання, чи матиме наслідок для "бурштинової" справи той факт, що нещодавно суд визнав Розенблата потерпілим у справі Генпрокуратури про провокацію йому хабара, Ситник відповів:
"Я думаю, що ні. Це розслідування було достатньо переконливим для всіх. На жаль, ми часто бачимо, що люди, достатньо очевидно викриті в неправомірних діях, продовжують ходити на ефіри, щось розповідати як експерти в антикорупційній діяльності. Це смішно, але це реалії України".
Крім цього Ситник назвав популістичним позов Розенблата, в якому той просить Окружний адмінсуд столиці визнати недійсним еморандум НАБУ з ФБР США:
"У ньому більше емоцій, ніж юридичного обґрунтування".
На ремарку, що Розенблат подав уже кілька позовів на НАБУ, і бюро треба на них якось реагувати, Ситник зазначив наступне.
"Я направив свою позицію до суду. Думаю, що мета цих позовів – підняти медійну хвилю і відволікти нас від роботи. Ці наміри не будуть реалізовані й ми реагуватимемо виключно в рамках закону".
Розенблата звинувачують в отриманні 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.
Слідчі опублікували аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.
Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні. Тепер їм інкримінують лише отримання хабара.
Сам Розенблат звинувачує НАБУ в провокуванні хабара.
Розенблат і його адвокат заявляють, що згідно з результатами експертизи, законопроекти, які зареєстровані у ВР за підписом депутатів Розенблата і Полякова та фігурують у справі проти них, сфальсифіковані.
Слідство у справі проти нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова стверджує, що вони не підписували законопроекти, які фігурують у підозрі, але знали про їх внесення.