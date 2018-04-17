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Сытник думает, что статус потерпевшего Розенблату "не поможет"

Вторник, 17 апреля 2018, 16:58

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что статус потерпевшего, который суд определил для внефракционного народного депутата Бориса Розенблата не помешает расследованию "янтарного" дела.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", обнародованном 17 апреля.

На вопрос, будет ли иметь последствия для "янтарного" дела тот факт, что недавно суд признал Розенблатта потерпевшим по делу Генпрокуратуры о провокации ему взятки, Сытник ответил:

"Я думаю, что нет. Это расследование было достаточно убедительным для всех. К сожалению, мы часто видим, что люди, довольно очевидно уличенные в неправомерных действиях, продолжают ходить на эфиры и говорить как эксперты в антикоррупционной деятельности. Это смешно, но это реалии Украины".

Кроме этого Сытник назвал популистским иск Розенблата, в котором тот просит Окружной админсуд столицы признать недействительным меморандум НАБУ с ФБР США:

"В нем больше эмоций, чем юридического обоснования".

На ремарку, что Розенблат подал уже несколько исков на НАБУ, и бюро надо на них как-то реагировать, Сытник отметил следующее.

"Я направил свою позицию в суд. Думаю, что цель этих исков – поднять медийную волну и отвлечь нас от работы. Эти намерения не будут реализованы и мы будем реагировать исключительно в рамках закона".

Розенблата обвиняют в получении 200 тыс. долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыча" спецразрешений на пользование недрами.

Следователи опубликовали аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и добычи янтаря и освобождение от налогов лиц, которые ввозят в Украину оборудования для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Теперь им инкриминируют только получение взятки.

Сам Розенблат обвиняет НАБУ в провоцировании взятки.

Розенблат и его адвокат заявляют, что согласно результатам экспертизы, законопроекты, которые зарегистрированы в ВР за подписью депутатов Розенблата и Полякова и фигурируют в деле против них, сфальсифицированы.

Следствие по делу против нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова утверждает, что они не подписывали законопроекты, которые фигурируют в подозрении, но знали об их внесении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РозенблатНАБУ
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