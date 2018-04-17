Сытник думает, что статус потерпевшего Розенблату "не поможет"
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что статус потерпевшего, который суд определил для внефракционного народного депутата Бориса Розенблата не помешает расследованию "янтарного" дела.
Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", обнародованном 17 апреля.
На вопрос, будет ли иметь последствия для "янтарного" дела тот факт, что недавно суд признал Розенблатта потерпевшим по делу Генпрокуратуры о провокации ему взятки, Сытник ответил:
"Я думаю, что нет. Это расследование было достаточно убедительным для всех. К сожалению, мы часто видим, что люди, довольно очевидно уличенные в неправомерных действиях, продолжают ходить на эфиры и говорить как эксперты в антикоррупционной деятельности. Это смешно, но это реалии Украины".
Кроме этого Сытник назвал популистским иск Розенблата, в котором тот просит Окружной админсуд столицы признать недействительным меморандум НАБУ с ФБР США:
"В нем больше эмоций, чем юридического обоснования".
На ремарку, что Розенблат подал уже несколько исков на НАБУ, и бюро надо на них как-то реагировать, Сытник отметил следующее.
"Я направил свою позицию в суд. Думаю, что цель этих исков – поднять медийную волну и отвлечь нас от работы. Эти намерения не будут реализованы и мы будем реагировать исключительно в рамках закона".
Розенблата обвиняют в получении 200 тыс. долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыча" спецразрешений на пользование недрами.
Следователи опубликовали аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и добычи янтаря и освобождение от налогов лиц, которые ввозят в Украину оборудования для промышленной добычи янтаря.
Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.
Теперь им инкриминируют только получение взятки.
Сам Розенблат обвиняет НАБУ в провоцировании взятки.
Розенблат и его адвокат заявляют, что согласно результатам экспертизы, законопроекты, которые зарегистрированы в ВР за подписью депутатов Розенблата и Полякова и фигурируют в деле против них, сфальсифицированы.
Следствие по делу против нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова утверждает, что они не подписывали законопроекты, которые фигурируют в подозрении, но знали об их внесении.