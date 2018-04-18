Добкін розповів про переговори Януковича з Ярошем щодо Межигір'я

Нардеп Михайло Добкін заявив, що в ніч з 21 на 22 лютого 2014 року колишній президент Віктор Янукович двічі спілкувався по телефону з лідером "Правого сектора" Дмитром Ярошем щодо "захоплення" Межигір'я.

Про це він сказав під час допиту в Оболонському суді Києва у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

Адвокат попросив його відповісти, чи зустрічався він з Януковичем в Харкові до того, як той втік з України і якщо так, то які були обставини зустрічі.

"21 лютогого по спецзв'язку мені подзвонив глава Адміністрації президента Клюєв і сказав, щоб я ближче до ночі готувався до зустрічі глави держави", - сказав Добкін.

Він зазначив, що через півтори години Янукович подзвонив йому особисто і уточнив, чи все готове для його приїзду і домовилися, щоб нардеп його зустрів близько 22.00.

За словами Добкіна, разом з Януковичем на двох вертольотах до Харкова прилетіли його молодший син Віктор Янукович, якась жінка, глава АП Андрій Клюєв.

Він уточнив, що вони не змогли відразу виїхати з аеропорту, оскільки надійшла інформація про його замінування і довелося близько години чекати дозволу на виїзд від адміністрації аеропорту.

"У цей час йому зателефонували, і розмову я чув, оскільки був поруч. Йому повідомили про те, що планується захоплення Межигір'я", - сказав Добкін.

Він додав, що нібито Янукович турбувався через це, що в його резиденції перебувало сім його особистих неозброєних охоронців і він нібито планував вилетіти за ними, щоб забрати їх до Харкова.

"Я чув, як він говорив з главою СБУ Якименком, через якого поспілкувався з Ярошем. Не знаю про що точно вони домовлялися, але після цього надійшла інформація, що захоплення Межигір'я не буде", - розповів Добкін.

Нардеп уточнив, що пізніше у Януковича була повторна розмова з Ярошем, проте цього разу вона не увінчався успіхом і в Межигір'я "зайшли люди".

Також, за його словами, у екс-президента, близько 3 або 4 години ночі, були переговори з Арсенієм Яценюком, який нібито обіцяв йому виконання якогось договору між владою і опозицією.

Добкін зазначив, що Янукович нібито вірив опозиції, а нардеп був критично налаштований щодо цього, про що й говорив екс-президенту.

Крім того, він розповів, що і йому, і Януковичу, протягом всього часу його перебування в Харкові, надходили погрози з невідомих номерів, в тому числі, іноземних.

Добкін уточнив, що останній раз бачив президента-втікача вранці, 22 лютого 2014 року, коли той був з "робочим візитом" в Харківській області.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

Розгляд справи про держзраду Януковича планували закінчити до 20 квітня.

11 квітня прокурор Руслан Кравченко повідомив, що судові дебати перенесли на 24 та 25 квітня.

18 квітня суд проігнорував прохання Януковича дати більше часу до дебатів.