Добкин рассказал про переговоры Януковича с Ярошем относительно Межигорья

Нардеп Михаил Добкин заявил, что в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года бывший президент Виктор Янукович дважды общался по телефону с лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем относительно "захвата" Межигорья.

Об этом он сказал во время допроса в Оболонском суде Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

Адвокат попросил его ответить, встречался ли он с Януковичем в Харькове до того, как он сбежал из Украины и если да, то какие были обстоятельства встречи.

"21 февраля по спецсвязи мне позвонил глава Администрации президента Клюев и сказал, чтобы я ближе к ночи готовился к встрече главы государства", - сказал Добкин.

Он отметил, что через полтора часа Янукович позвонил ему лично и уточнил, все ли готово для его приезда и договорились, чтобы нардеп его встретил около 22.00.

По словам Добкина, вместе с Януковичем на двух вертолетах в Харьков прилетели его младший сын Виктор Янукович, какая-то женщина, глава АП Андрей Клюев.

Он уточнил, что они не смогли сразу выехать из аэропорта, поскольку поступила информация о его минировании и пришлось около часа ждать разрешения на выезд от администрации аэропорта.

"В это время ему поступил звонок, который я слышал, поскольку был рядом. Ему сообщили о планируемом захвате Межигорья", - сказал Добкин.

Он добавил, что якобы Янукович беспокоился из-за этого, поскольку в его резиденции пребывало семь его личных невооруженных охранников и он якобы планировал вылететь за ними, чтобы забрать их в Харьков.

"Я слышал, как он говорил с главой СБУ Якименко, через которого пообщался с Ярошем. Не знаю о чем точно они договаривались, но после этого поступила информация, что захвата Межигорья не будет", - рассказал Добкин.

Нардеп уточнил, что позже у Януковича был повторный разговор с Ярошем, однако в этот раз он не увенчался успехом и в Межигорье "зашли люди".

Также, по его словам, у экс-президента, около 3 или 4 часов ночи, были переговоры с Арсением Яценюком, который якобы обещал ему выполнение какого-то договора между властью и оппозицией.

Добкин отметил, что Янукович якобы верил оппозиции, а нардеп был критически настроен по этому поводу, о чем и говорил экс-президенту.

Кроме того, он рассказал, что и ему, и Януковичу, в течение всего времени его пребывания в Харькове, поступали угрозы с неизвестных номеров, в том числе, иностранных.

Добкин уточнил, что последний раз видел сбежавшего президента утром, 22 февраля 2014 года, когда тот был с "рабочим визитом" в Харьковской области.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича планировали завершить до 20 апреля.

11 апреля прокурор Руслан Кравченко сообщил, что судебные прения перенесли на 24 и 25 апреля.

18 апреля суд проигнорировал просьбу Януковича дать больше времени до дебатов.