Добкін: Янукович мав залишитися в Україні й померти, якщо треба

Екс-президент Віктор Янукович повинен був залишитися в Україні, незважаючи на всі ризики.



Таку думку висловив свідок захисту народний депутат "Опозиційного блоку" Михайло Добкін, якого Оболонський районний суд Києва заслухав у середу.



Добкін наполягає, що в місті Харкові на 21 лютого була "вибухонебезпечна" атмосфера, а Янукович побоювався за своє життя.



"Така була атмосфера ... Ми не знали, що може статися через півгодини, через 5 хвилин... Весь мій негатив до Януковича, який я дозволив собі виплеснути публічно, полягає в тому, що він навіть якщо розумів, що помре - а він, швидше за все, розумів, що помре - він повинен був залишитися і померти. Він - глава держави, обирається на цю посаду, мав розуміти, що такий час може настати", – заявив Добкін.



На його думку, якби Янукович залишився, "не було б трагічних подій для багатьох людей".



"Це моя особиста... Але я ж розумію, що ви хочете від мене почути, що йому нічого не загрожувало, що він міг виконувати свої обов'язки, перебуваючи в будь-якому місті", – сказав нардеп, звертаючись до прокурорів.



"Я скажу так: ні, не міг. Була така ситуація, що в Харків він приїхав однією людиною... впевненим у собі. А розлучалися ми з ним... Він зовні навіть постарів років на 10. А по телевізору, коли він робив заяву, це вже був не той Янукович, якого я звик бачити", - зазначив Добкін.



"Вважаю, одне з переживань, яке у нього було – з приводу своєї безпеки", – резюмував політик.



18 квітня Оболонський районний суд, який розглядає справу про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича заслухав свідка захисту – колишнього губернатора Харківської області народного депутата Михайла Добкіна.

Після перерви суд досліджуватиме матеріали захисту. На 19 квітня запланований телеміст із анексованим Росією Кримом – допитуватимуть екс-начальника Генштабу України адмірала Юрія Ільїна.

Розгляд справи про держзраду Януковича планували закінчити до 20 квітня.

11 квітня прокурор Руслан Кравченко повідомив, що судові дебати перенесли на 24 та 25 квітня.

18 квітня суд проігнорував прохання Януковича дати більше часу до дебатів.

Адвокати обвинуваченого у державній зраді екс-президента заявляють, що судових дебатів у справі не буде, поки не будуть допитані усі їхні свідки. Їх наразі залишилося 15.