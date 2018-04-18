Захист Януковича розповів, коли можуть бути дебати

Адвокати обвинуваченого у державній зраді екс-президента Віктора Януковича заявляють, що судових дебатів у справі не буде, поки не будуть допитані усі їхні свідки.

Про це у коментарі "112 Україна" сказав захисник екс-президента Віталій Сердюк.

"Щодо дебатів (раніше вони були заплановані на 18-19 квітня, пізніше перенесені на 24 та 25 квітня – ред.). Поки не будуть допитані свідки захисту, ні про ніякі дебати не може бути мови", - сказав Сердюк.

Він додав, що політики намагаються "штучно пришвидшити" цей процес і "постійно встановлюють суду терміни, коли їм потрібен обвинувальний вирок поданій справі", але додав, що захист цього зробити не дасть.

"Суд знаходиться під політичним тиском і не має самостійності у прийнятті рішень. Але поки не будуть належним чином допитані свідки захисту, до дебатів, згідно з законодавством, суд не має можливості перейти", - сказав адвокат.

За словами Сердюка, у захисту залишилося допитати більше 15 свідків.

"Наразі допит свідків Азарова, Клюєва, Захарченка, Якименка, керівника служби охорони фактично заблокований судом, бо їм запропонована штучно вигадана система допиту їх по "Skype" чи програмі "TrueConf Client", що призведе до послідуючого нівелювання цих показів", - сказав Сердюк.

Він додав, що свідки Костянтин Кобзар і екс-очільник МВС Віталій Захарченко передали звернення про те, що вони вимагають забезпечити їхній допит згідно з положенням Європейської конвенції, "як це було з допитом Януковича" (відеодопит з суду з території Росії – ред.).

"Янукович звернувся до Вищої ради правосуддя з проханням втрутитись у цей процес і вжити всіх заходів щодо припинення політичного тиску на суд і забезпечити проведення процесу згідно з законом", - підсумував Сердюк.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

Розгляд справи про держзраду Януковича планували закінчити до 20 квітня.

11 квітня прокурор Руслан Кравченко повідомив, що судові дебати перенесли на 24 та 25 квітня.

18 квітня суд проігнорував прохання Януковича дати більше часу до дебатів.