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Добкин: Янукович должен был остаться в Украине и умереть, если нужно

Среда, 18 апреля 2018, 13:20

Экс-президент Виктор Янукович должен был остаться в Украине, несмотря на все риски.

Такое мнение высказал свидетель защиты народный депутат "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, которого Оболонский районный суд Киева заслушал в среду.

Добкин настаивает, что в городе Харькове на 21 февраля была "взрывоопасная" атмосфера, а Янукович опасался за свою жизнь.

"Такая была атмосфера... Мы не знали, что может произойти через полчаса, через 5 минут… Весь мой негатив к Януковичу, который я позволил себе выплеснуть публично, заключается в том, что он даже если понимал, что умрет – а он, скорее всего, понимал, что умрет – он должен был остаться и умереть. Он – глава государства, избирается на эту должность, должен был понимать, что такой час может настать", – заявил Добкин.

По его мнению, если бы Янукович остался, "не было бы трагических событий для многих людей".

"Это мое личное… Но я же понимаю, что вы хотите от меня услышать, что ему ничего не угрожало, что он мог исполнять свои обязанности, находясь в любом городе", – сказал нардеп, обращаясь к прокурорам.

"Я скажу так: Нет, не мог. Была такая ситуация, что в Харьков он приехал одним человеком… уверенным в себе. А расставались мы с ним... Он был внешне даже постаревшим человеком лет на 10. А по телевизору, когда он делал заявление, это уже был не тот Янукович, которого я привык видеть", – отметил Добкин.

"Считаю, одно из переживаний, которое у него было – по поводу своей безопасности", – резюмировал политик.

18 апреля Оболонский районный суд Киева, рассматривающий дело о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича заслушал свидетеля защиты - бывшего губернатора Харьковской области народного депутата Михаила Добкина.

После перерыва суд будет исследовать материалы защиты. На 19 апреля запланирован телемост с аннексированным Россией Крымом - будут допрашивать экс-начальника Генштаба Украины адмирала Юрия Ильина.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича планировали завершить до 20 апреля.

11 апреля прокурор Руслан Кравченко сообщил, что судебные прения перенесли на 24 и 25 апреля.

18 апреля суд проигнорировал просьбу Януковича дать больше времени до дебатов.

Адвокаты обвиняемого в государственной измене экс-президента заявляют, что судебных прений по делу не будет, пока не будут допрошены все их свидетели. Их осталось 15.

Валентина Романенко, УП
Темы: Януковичдело о госизменесуд
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