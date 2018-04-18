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Суд не дозволив силою відбирати в Савченко слину

Середа, 18 квітня 2018, 15:49
Суд не дозволив силою відбирати в Савченко слину

Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання прокурора і не дозволив слідству примусово брати зразок слини у нардепа Надії Савченко.

Відповідне рішення суддя ухвалив на засіданні в середу.

Суддя оголосив лише резолютивну частину свого рішення, мотивувальна очікується згодом.

Як пояснив у коментарі "Українській правді" адвокат Савченко Дмитро Бугай, відмова суду пов'язана з тим, що він вважає клопотання прокурора недостатньо конкретизованим.

Як повідомлялося, на одному з телефонів у справі проти Савченко знайшли слину жінки, і тепер слідство хоче перевірити, чи вона належить народному депутату.

Однак Савченко відмовилась добровільно здати біозразок, тому СБУ звернулося з клопотанням до суду, щоб той дозволив примусове взяття слини.

Сама Савченко заявила, що вважає таке взяття в неї біологічного зразка тортурами з боку слідства.

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Євген Кізілов, УП

Теми: Савченко Надіясуд
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