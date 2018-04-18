Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання прокурора і не дозволив примусово брати зразок слини у нардепа Надії Савченко.

Відповідне рішення суддя ухвалив на засіданні в середу.

Суддя оголосив лише резолютивну частину свого рішення, мотивувальна очікується згодом.

Як пояснив у коментарі "Українській правді" адвокат Савченко Дмитро Бугай, відмова суду пов'язана з тим, що він вважає клопотання прокурора недостатньо конкретизованим.

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