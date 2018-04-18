Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство прокурора и не позволил следствию принудительно взять образец слюны у нардепа Надежды Савченко.

Соответствующее решение судья принял на заседании в среду.

Судья огласил лишь резолютивную часть своего решения, мотивационная ожидается позже.

Как пояснил в комментарии "Украинской правде" адвокат Савченко Дмитрий Бугай, отказ суда связано с тем, что он считает ходатайство прокурора недостаточно конкретизированным.

Как сообщалось, на одном из телефонов по делу против Савченко нашли слюну женщины, и теперь следствие хочет проверить, принадлежит ли она народному депутату.

Однако Савченко отказалась добровольно сдать биообразец, поэтому СБУ обратилось с ходатайством в суд, чтобы тот разрешил принудительное взятие слюны.

Сама Савченко заявила, что считает такое заключение в нее биологического образца пытками со стороны следствия.

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Евгений Кизилов, УП