Суд не разрешил силой отобрать у Савченко слюну

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Среда, 18 апреля 2018, 15:49

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство прокурора и не позволил принудительно взять образец слюны у нардепа Надежды Савченко.

Соответствующее решение судья принял на заседании в среду.

Судья огласил лишь резолютивную часть своего решения, мотивационная ожидается позже.

Как пояснил в комментарии "Украинской правде" адвокат Савченко Дмитрий Бугай, отказ суда связано с тем, что он считает ходатайство прокурора недостаточно конкретизированным.

Как сообщалось, на одном из телефонов по делу против Савченко нашли слюну женщины, и теперь следствие хочет проверить, принадлежит ли она народному депутату.

Однако Савченко отказалась добровольно сдать биообразец, поэтому СБУ обратилось с ходатайством в суд, чтобы тот разрешенил принудительное взятие слюны.

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Евгений Кизилов, УП

Темы: Савченко Надежда суд
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