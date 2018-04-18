Суд не разрешил силой отобрать у Савченко слюну
Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство прокурора и не позволил принудительно взять образец слюны у нардепа Надежды Савченко.
Соответствующее решение судья принял на заседании в среду.
Судья огласил лишь резолютивную часть своего решения, мотивационная ожидается позже.
Как пояснил в комментарии "Украинской правде" адвокат Савченко Дмитрий Бугай, отказ суда связано с тем, что он считает ходатайство прокурора недостаточно конкретизированным.
Как сообщалось, на одном из телефонов по делу против Савченко нашли слюну женщины, и теперь следствие хочет проверить, принадлежит ли она народному депутату.
Однако Савченко отказалась добровольно сдать биообразец, поэтому СБУ обратилось с ходатайством в суд, чтобы тот разрешенил принудительное взятие слюны.
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Евгений Кизилов, УП