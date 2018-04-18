Головні новини дня – за 60 секунд

Порошенко провів закриту зустріч з Кабміном, у Верховній Раді пропонують підтримати звернення до Варфоломія, в 2021 році курс гривні буде 31,8 за долар - новини, які обговорювали 18 квітня.

Про зустрічі президента. У вівторок ввечері, 17 квітня, в Адміністрації президента відбулась зустріч Петра Порошенка і всього складу уряду. Як розповідають співрозмовники УП, на зустрічі обговорювали питання церкви та необхідність єдності всієї влади, зокрема, президентської та урядової команд.

Про справи церковні. Також Порошенко провів зустріч з предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв звернення для передачі Вселенському патріарху Варфоломію про надання українській церкві томосу про автокефалію з підписами усіх архієреїв, які підтримали це рішення.

Ще Верховній Раді пропонують підтримати звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Відповідний проект зареєстрували депутати фракцій "Батьківщина", БПП, "Народний фронт", "Радикальна партія", "Самопоміч", та депутатської групи "Воля народу".

Серед ініціаторів немає лише представників фракції "Опозиційний блок", а також депутатської групи партії "Відродження".

Про НАБУ. Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідування схваленої Кабінетом міністрів формули формування ціни на газ "Дюссельдорф+" у кримінальній справі щодо зловживання владою або службовим становищем.

Про курс. Кабінет міністрів спрогнозував середньорічний курс гривні на 2019, 2020 та 2021 роки. Так, у 2019 році обмінний курс гривні до долара США в середньому за період становитиме 30,5 гривні за долар. У 2020 – 31,4 гривні за долар, у 2021 – 31,8 гривні за долар.

Про українську армію. Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг найкращих армій світу, цього року помістила Україну на 29 місце із 136. Поруч із українською армією на 28 місці Греція, а на 30-му Чехія. Перше місце посіла армія США, друге – РФ, а третє – Китай.

Про справу Януковича. Оболонський райсуд Києва долучив до справи Віктора Януковича про державну зраду документи Служби безпеки щодо загроз з боку Росії, які інформували про них екс-президента.