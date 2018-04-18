Главные новости дня – за 60 секунд

Порошенко провел закрытую встречу с Кабмином, в Верховной Раде предлагают поддержать обращение к Варфоломею, в 2021 году курс гривни будет 31,8 за доллар – новости, которые обсуждали 18 апреля.

О встречах президента. Во вторник вечером, 17 апреля, в Администрации президента состоялась встреча Петра Порошенко и всего состава правительства. Как рассказывают собеседники УП, на встрече обсуждались вопросы церкви и необходимость единства всей власти, в частности, президентской и правительственной команд.

О делах церковных. Еще Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

А Верховной Раде предлагают поддержать обращение президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Среди инициаторов нет только представителей фракции "Оппозиционный блок", а также депутатской группы партии "Видродження".

О НАБУ. Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование одобренной Кабинетом министров формулы формирования цены на газ "Дюссельдорф+" по уголовному делу по делу злоупотребления властью или служебным положением.

О курсе. Кабинет министров спрогнозировал среднегодовой курс гривни на 2019, 2020 и 2021 годы. Так, в 2019 году обменный курс гривни к доллару США в среднем за период составит 30,5 гривни за доллар. В 2020 - 31,4 гривни за доллар, в 2021 - 31,8 гривни за доллар.

Об украинской армии. Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 29 место из 136. Рядом с украинской армией на 28 месте Греция, а на 30-м Чехия. Первое место заняла армия США, второе - РФ, а третье - Китай.

О деле Януковича. Оболонский райсуд Киева приобщил к делу Виктора Януковича о государственной измене документы Службы безопасности относительно угроз со стороны России, которые информировали о них экс-президента.