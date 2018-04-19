СБУ оприлюднила імена "вагнерів", яких переправили до Сирії ВМС Росії

Служба безпеки України оприлюднила список найманців приватної військової компанії "Вагнер", яких військово-морські сили Росії переправили до Сирії.

Про це йдеться у заяві голови СБУ Василя Грицака, передає прес-служба відомства.

"Попри заяви Міноборони РФ про начебто непридатність крейсера "Варяг" для перевезення особового складу та техніки, СБУ на додаток оприлюднює список найманців ПВК "Вагнера", які були приховано доставлені з Владивостока до Сирії саме на цьому кораблі ВМФ РФ (мешканці Приморського краю, Амурської області та Республіки Саха-Якутія)", - йдеться у заяві.

СБУ

"Звертаю увагу, що як мінімум для двох найманців з цього списку (О. Крохун та П. Соломонов) плавання на "Варязі" стало "подорожжю в один кінець", - додав Грицак.

"У разі виникнення у МО РФ "труднощів" у встановленні конкретних паспортних даних та адрес проживання вищезазначених громадян РФ з числа "ихтамнетов" Вагнера для притягнення їх до кримінальної відповідальності за найманство, СБУ готова оприлюднити і цю інформацію для донесення правди до громадян Росії та ліквідації "необізнаності" вищих офіцерів МО РФ", - підкреслив голова СБУ.

Як повідомлялося, співробітники СБУ допитали свідка переправлення до Сирії найманців приватної військової компанії "Вагнер" військово-морськими силами Росії.

Згідно з повідомленням, екс-військовий РФ засвідчив, що під час служби за контрактом у 2015-17 роках на ракетному крейсері "Варяг" неодноразово брав участь у переправленні до Сирії бойовиків ПВК "Вагнер" із важким озброєнням та боєприпасами.

Раніше у Reuters провели розслідування стосовно "вагнерів" у Сирії.

У виданні стверджують, що приватна сирійська авіакомпанія Cham Wings здійснює перельоти між Дамаском і Ростовом-на-Дону, перевозячи в Сирію російських найманців.

Також у Reuters повідомили, що частину літаків Airbus і Boeing, для перельоту "вагнерів" придбали або орендували компанії "Хорс" і "Дарт" (зареєстровані в Україні).

"Хорс" і "Дарт" відкидають звинувачення в постачанні літаків компаніям, що знаходяться під санкціями.

7 лютого в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами почали атаку на відомі позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.

Найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.