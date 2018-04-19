СБУ обнародовала имена "вагнеров", которых переправили в Сирию ВМС России

Служба безопасности Украины обнародовала список наемников частной военной компании "Вагнер", которых военно-морские силы России переправили в Сирию.

Их имена обнародовал глава СБУ Василий Грицак, сообщает пресс-служба ведомства.

"Несмотря на заявления Минобороны РФ о якобы непригодности крейсера "Варяг" для перевозки личного состава и техники, СБУ обнародует список наемников ЧВК "Вагнера", которые были тайно доставлены из Владивостока в Сирию именно на этом корабле ВМФ РФ (жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия)", - говорится в заявлении.

СБУ

"Обращаю внимание на то, что как минимум для 2 наемников из этого списка (А. Крохун и П. Соломонов) плавания на "Варяге" стало "путешествием в один конец", - добавил Грицак.

"В случае возникновения у МО РФ "трудностей" в установлении конкретных паспортных данных и адресов проживания вышеупомянутых граждан РФ из числа "ихтамнетов" Вагнера для привлечения их к уголовной ответственности за наемничество, СБУ готова обнародовать и эту информацию для донесения правды до граждан России и ликвидации "неосведомленности" высших офицеров МО РФ ", - подчеркнул глава СБУ.

Как сообщалось, сотрудники СБУ допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании "Вагнер" военно-морскими силами России.

Согласно сообщению, экс-военный РФ показал, что во время службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере "Варяг" неоднократно участвовал в переправке в Сирию боевиков ППК "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами.

Ранее в Reuters провели расследование в отношении "Вагнеров" в Сирии.

В издании утверждают, что частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, перевозя в Сирию российских наемников.

Также в Reuters сообщили, что часть самолетов Airbus и Boeing, для перелета "Вагнеров" приобрели или арендовали компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированные в Украине).

"Хорс" и "Дарт" отвергают обвинения в поставках самолетов компаниям, находящимся под санкциями.

7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты.

Наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.