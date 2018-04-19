Сирия: ОЗХО отложила начало расследования в Думе из-за обстрелов

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 18 апреля решила отложить начало расследования возможной химатаки в сирийском городе Дума из-за неблагоприятной ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает DW.com.

"В одной из двух позиций, которые посетили офицеры Департамента безопасности ООН, команда попала под огонь из стрелкового оружия, также произошел взрыв", - заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджу.

Он не указал, кто именно открыл огонь по миссии ООН.

Председатель ОЗХО подчеркнул, что разрешит проведения расследования только при условии установления безопасной обстановки, и если инспекторы получат беспрепятственный доступ к нужным местам.

"Этот инцидент вновь подчеркивает чрезвычайно нестабильную ситуацию, в которой миссия должна работать, и риски для безопасности, которые предстают перед нашими сотрудниками", - отметил Узюмджу.

Эксперты организации прибыли в Дамаск в субботу, 14 апреля, но смогли попасть в Думу только 17 апреля.

Западные страны обвинили сирийское правительство и РФ, которая его поддерживает, в умышленном затягивании процесса. В Москве обвинения отвергли, объяснив задержку прибытия экспертов шаткой ситуацией с безопасностью.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Однако вечером 14 апреля СБ ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

Вместе с тем МИД Франции обнародовало доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.