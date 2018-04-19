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Новинський: Порошенко обманює, Константинополь не підтримає звернення

Четвер, 19 квітня 2018, 12:33

Співголова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський переконаний, що Вселенський патріарх не підтримає прохання президента і парламенту про автокефалію для Української православної церкви.

Про це він заявив у парламенті після голосування за звернення до Варфоломія ІІ.

На думку Новинського, "політики розколюють церкву".

"Вселенський патріарх не піде на підтримку різних квазі-церков. Бо це означатиме розкол у світовому православ‘ї. Це буде розкол більший за той, коли християни поділились на католиків і православних", – вважає Новинський.

"Варфоломій на це не піде. Він думає про те, ким він увійде в історію. Це не президент Порошенко, який далі свого носа не бачить", – заявив депутат.

Він вважає, що президент обманює народ.

"Зараз отак гарно розписуючи, як все буде, Порошенко обманює народ. Хай він свої обіцянки виконає передвиборчі. Він брехун і негідник", – сказав Новинський.

Новинський: Порошенко обманює, Константинополь не підтримає звернення

19 квітня депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

17 квітня президент Петро Порошенко зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

16 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила звернення до Вселенського патріарха із проханням надати автокефалію Православній церкві в Україні.

Вказуючи на агресію з боку Росії, нардепи просили його визнати нечинним акт від 1686 року і скликати Всеукраїнський об’єднавчий Собор, який би вирішив усі суперечливі питання та об’єднав українське православ’я.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Теми: церкваОпозиційний блокВерховна РадаПорошенко
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