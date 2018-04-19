Новинский: Порошенко врет, Константинополь не поддержит обращение

Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский убежден, что Вселенский патриарх не поддержит просьбу президента и парламента об автокефалии для Украинской православной церкви.



Об этом он заявил в парламенте после голосования за обращение к Варфоломею ІІ.



По мнению Новинского, "политики раскалывают церковь".



"Вселенский патриарх не пойдет на поддержку различных квази-церквей. Потому что это будет означать раскол в мировом православии. Это будет раскол больше того, когда христиане разделились на католиков и православных", – считает Новинский.



"Варфоломей на это не пойдет. Он думает о том, кем войдет в историю. Это не президент Порошенко, который дальше своего носа не видит", – заявил депутат.



Он считает, что президент обманывает народ.



"Сейчас так хорошо расписывая, как все будет, Порошенко обманывает народ. Пусть он свои обещания выполнит предвыборные. Он лжец и негодяй", – заявил Новинский.



19 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

17 апреля президент Петр Порошенко собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

16 июня 2016 года Верховная Рада приняла обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви в Украине.

Указывая на агрессию со стороны России, нардепы просили его признать недействительным акт от 1686 года и созвать Всеукраинский объединительный Собор, который бы решил все спорные вопросы и объединил украинское православие.