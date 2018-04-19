Яценюк про "плівки Онищенка": Продовження брудної і цинічної кампанії проти мене і НФ

Екс-глава Кабміну, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк назвав розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком продовженням брудної і цинічної кампанії проти нього та його партії.

Про це Яценюк написав у Facebook.

За словами лідера НФ, це не перша брехня Онищенка "в інтересах спецслужб Росії, які продовжують активно використовувати його у своїх інтересах".

На думку Яценюка, йому зрозумілі мотиви Онищенка.

"Кабінет міністрів під моїм керівництвом позбавив його корупційних схем і впливу в уряді. Мій уряд знищив газову корупційну схему Онищенка, коли прийняв рішення ввести 70% ренти на так звану спільну діяльність в газовидобувній сфері. Це саме та схема, за яку зараз Онищенко притягається до кримінальної відповідальності", - заявляє Яценюк.

Голова НФ стверджує, що його фракція ще понад рік тому передала звернення до НАБУ з вимогою розслідувати злочини Онищенка і наголосив, що ні він ні "Народний Фронт" ніколи не мали жодних фінансових та політичних взаємин із депутатом-утікачем.

Як повідомлялося, депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.

Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу.

Діалог іде російською мовою.

В Адміністрації президента назвали записи розмови "фейком".

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

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