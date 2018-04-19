Яценюк о "пленках Онищенко" Продолжение грязной и циничной кампании против меня и НФ

Экс-глава Кабмина, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк назвал разговоры депутата-беглеца Александра Онищенко с якобы президентом Петром Порошенко продолжением грязной и циничной кампании против него и его партии.

Об этом Яценюк написал в Facebook.

По словам лидера НФ, это не первая ложь Онищенко "в интересах спецслужб России, которые продолжают активно использовать его в своих интересах".

По мнению Яценюка, ему понятны мотивы Онищенко.

"Кабинет министров под моим руководством лишил его коррупционных схем и влияния в правительстве. Мое правительство уничтожило газовую коррупционную схему Онищенко, когда приняло решение ввести 70% ренты на так называемую совместную деятельность в газодобывающей сфере. Это именно та схема, по которой сейчас Онищенко привлекается к уголовной ответственности", - заявляет Яценюк.

Он напомнил, что уволил министра экологии Игоря Шевченко, которрый "как выяснилось, был ставленником Онищенко и летал вместе с ним на его чартерном самолете" и отказался назначить руководителем Госгеонедр Украины личного адвоката Онищенко.

"Мое правительство было дискредитировано Онищенко и его бизнес-партнерами по коррупционным 30 млн долларов, о чем он сам лично признался. Это явка с повинной", - подчеркнул Яценюк.

Председатель НФ утверждает, что его фракция еще больше года назад передала обращение в НАБУ с требованием расследовать преступления Онищенко (обвинение в хищении средств "Карпатыгаз" - УП) и отметил, что ни он ни "Народный Фронт" никогда не имели никаких финансовых и политических отношений с депутатом-беглецом.

Как сообщалось, Депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него и на счет бизнеса.

Диалог идет на русском языке.

Месяц назад депутат заявил, что есть как минимум одна запись разговора, где президент угрожает ему уголовным делам, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство".

В администрации президента записи разговора назвали "фейком".

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