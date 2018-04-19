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У НАБУ прокоментували "плівки Онищенка"

Четвер, 19 квітня 2018, 22:25
У НАБУ прокоментували плівки Онищенка

У Національному антикорупційному бюро заявили, що готові вивчити записи розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком за умови одержання оригіналів записів.

Про це НАБУ повідомляє у Facebook.

"Національне бюро неодноразово пропонувало Олександру Онищенку, в тому числі і у публічній площині, передати оригінали плівок", - зазначають в НАБУ.

У відомстві нагадали, що питали про ці плівки в рамках розслідування так званої "газової схеми" в форматі відео-конференції у грудні 2016 року. Однак тоді детективи не отримали цих записів.

"За умови одержання оригіналів записів НАБУ готове вивчити їх в межах своєї компетенції", - підсумували в НАБУ.

Як повідомлялося, депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.

Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу.

Діалог іде російською мовою.

В адміністрації президента назвали записи розмови "фейком".

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

Читайте також: Плівки Онищенка рік по тому. Про що говорили президент і бізнесмен на Банковій?

Українська правда

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Теми: НАБУОнищенкоПорошенко
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