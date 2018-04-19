У НАБУ прокоментували "плівки Онищенка"

У Національному антикорупційному бюро заявили, що готові вивчити записи розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком за умови одержання оригіналів записів.

Про це НАБУ повідомляє у Facebook.

"Національне бюро неодноразово пропонувало Олександру Онищенку, в тому числі і у публічній площині, передати оригінали плівок", - зазначають в НАБУ.

У відомстві нагадали, що питали про ці плівки в рамках розслідування так званої "газової схеми" в форматі відео-конференції у грудні 2016 року. Однак тоді детективи не отримали цих записів.

"За умови одержання оригіналів записів НАБУ готове вивчити їх в межах своєї компетенції", - підсумували в НАБУ.

Як повідомлялося, депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.

Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу.

Діалог іде російською мовою.

В адміністрації президента назвали записи розмови "фейком".

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

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