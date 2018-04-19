В НАБУ прокомментировали "пленки Онищенко"

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что готовы изучить записи разговора депутата-беглеца Александра Онищенко с якобы президентом Петром Порошенко при условии получения оригиналов записей.

Об этом НАБУ сообщает в Facebook.

"Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок", - отмечают в НАБУ.

В ведомстве напомнили, что спрашивали об этих пленках в рамках расследования так называемой "газового схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года. Однако тогда детективы не получили этих записей.

"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - подытожили в НАБУ.

Как сообщалось, Депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него и на счет бизнеса.

Диалог идет на русском языке.

Месяц назад депутат заявил, что есть как минимум одна запись разговора, где президент угрожает ему уголовным делам, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство".

В администрации президента записи разговора назвали "фейком".

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