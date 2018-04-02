Парубій підписав дві постанови щодо Росії

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанови про невизнання виборів президента РФ у Криму та щодо відповідальності Росії за збройну агресію проти України.

Про це він сказав під час засідання погоджувальної ради парламенту у понеділок.

За його словами, 2 квітня він отримав підготовлені комітетом постанови, які проголосувала Верховна Рада та підписав їх.

"Це постанова №5463 - про комплекс невідкладних заходів щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України, також постанова №8168-1 - про невизнання Україною легітимності виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь", - сказав Парубій.

Він зазначив, що у постанові є звернення до міжнародних партнерів з проханням зайняти таку ж "принципову" позицію стосовно невизнання виборів президента Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада визнала нелегітимними вибори президента РФ на території анексованого нею Криму.

Як відомо, раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що найбільш прийнятною реакцією Верховної Ради на вибори президента РФ є заява про їх невизнання на території окупованого Криму.

Як відомо, 18 березня, в день офіційної анексії Криму, Російська Федерація провела вибори президента. Очікувано лідирував чинний президент Володимир Путін.

Російські ЗМІ стверджують, що на "виборах" в окупованому Криму за Володимира Путіна проголосували близько мільйона "виборців" – 92%, а явка була однією з найвищих по регіонах.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що кримські татари не голосували на незаконних "виборах" президента Росії на окупованому півострові.

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що явка в Криму сфальсифікована, а з кримських татар лише 10% пішли на незаконні "вибори" – переважно "бюджетники". Також, за його словами, бойкотували "вибори" і частина росіян.