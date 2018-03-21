МЗС просить не визнавати нелегітимними вибори Путіна у всій РФ

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що найбільш прийнятною реакцією Верховної Ради на вибори президента РФ є заява про їх невизнання на території окупованого Криму.

Про це на засіданні комітету у закордонних справах сказав начальник політичного відділу департаменту протидії загрозам з боку РФ МЗС України Марко Шевченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство закордонних справ підтримує законопроект (проект постанови) №8168, який також продовжує політику невизнання спроби анексії частини території України і не визнає легітимність виборів президента Російської Федерації на окупованій території, який засвідчить, що ці вибори не можуть служити ні доказом, ні обґрунтуванням зміни українського статусу цих територій", – пояснив Шевченко.

За його словами, МЗС не підтримує проект постанови №8153, який передбачає заяву щодо невизнання російських виборів повністю, "іх результатів, правових наслідків та, відповідно, актів нелегітимно обраної на цю посаду особи".

Представник МЗС зазначив, що визнання нелегітимними виборів президента РФ негативно позначиться на можливостях МЗС щодо захисту українських громадян в Росії, зокрема незаконно засуджених.

Шевченко зазначив, що проект постанови про невизнання цих виборів виключно на території Криму "знаходиться ближче" до висновків БДІПЛ/ОБСЄ, в яких не йдеться про нелегітимність виборів президента РФ в цілому.

Як відомо, 18 березня, в день офіційної анексії Криму, Російська Федерація провела вибори президента. Очікувано лідирував чинний президент Володимир Путін.

Україна, Франція, Німеччина, Норвегія, Естонія, Фінляндія, Канада та інші країни незаконні вибори РФ на анексованому півострові не визнають.

Віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв також подав заявку на проведення дебатів з питання невизнання російських виборів в анексованому Криму на квітневій сесії Асамблеї в Страсбурзі.

Російські ЗМІ стверджують, що на "виборах" в окупованому Криму за Володимира Путіна проголосували близько мільйона "виборців" – 92%, а явка була однією з найвищих по регіонах.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що кримські татари не голосували на незаконних "виборах" президента Росії на окупованому півострові.

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що явка в Криму сфальсифікована, а з кримських татар лише 10% пішли на незаконні "вибори" – переважно "бюджетники". Також, за його словами, бойкотували "вибори" і частина росіян