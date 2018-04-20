Суд відпустив під заставу підозрюваного у "справі Онищенка"

Солом’янський райсуд Києва випустив під заставу у 500 тисяч гривень фігуранта "газової справи Онищенка" Євгена Бистрицького, якому інкримінують участь у розкрадання газу.

Відповідне рішення ухвалив у п'ятницю суддя Вадим Сенін, передає "Громадське".

Повідомляється, що Бистрицький більше року переховувався від слідства і був затриманий у жовтні 2017 року в будинку своїх родичів. Тоді ж суд взяв його під варту з можливістю виходу під заставу у 8 мільйонів гривень. Пізніше суд зменшив заставу до 500 тисяч.

На засіданні 19 квітня адвокати просили випустити Бистрицького під домашній арешт, оскільки їх підзахисному 67 років.

"За статистикою Міністерства охорони здоров’я, мій клієнт взагалі мав би вже померти. У СІЗО йому не надають потрібної медичної допомоги", — сказав на засіданні адвокат Сергій Трофімов.

Прокурори ж наполягали, що підозрюваний Бистрицький має перебувати під вартою, оскільки є ризик його повторної втечі й переховування від правоохоронців.

Євген Бистрицький

Зазначається, що Бистрицький керував компанією "Фірма "ХАС", яка була частиною газової схеми депутата-втікача Олександра Онищенка.

За версією детективів НАБУ, кошти розкрадалися при видобутку та продажі природного газу за схемою. Посадовці держкомпанії "Укргазвидобування" укладали угоди про спільну діяльність з компаніями Онищенка. Далі ці компанії отримували дешеве паливо від "Укргазвидобування" через фіктивні аукціони, а перепродавали його за ринковими цінами. ТОВ "Надра Геоцентр" і ТОВ "Фірма "ХАС" Онищенка різницю клали собі до кишені, тим самим позбавляючи прибутків державне підприємство, а отже — бюджет України.

У результаті держава зазнала збитків на суму понад 1,613 млрд гривень.

Керівниками злочинного угрупування, крім самого депутата, вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.

Онищенко втік з України та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.

Наприкінці 2016 року Онищенко заявив, що має записи, серед яких, окрім інших, розмови з президентом України Петром Порошенком, та досі вони не оприлюднені. Разом з тим світ побачили розмови Онищенка з нібито Миколою Мартиненком та Олесем Довгим.

19 грудня 2017 року суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.

Більше про нардепа-втікача та плівки з Порошенком читайте у матеріалі УП: "Плівки Онищенка рік по тому. Про що говорили президент і бізнесмен на Банковій?" .