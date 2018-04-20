Суд отпустил под залог подозреваемого по "делу Онищенко"

Соломенский райсуд Киева выпустил под залог в 500 тысяч гривень фигуранта "газового дела Онищенко" Евгения Быстрицкого, которому инкриминируют участие в хищении газа.

Соответствующее решение принял в пятницу судья Вадим Сенин, передает "Громадське".

Сообщается, что Быстрицкий больше года скрывался от следствия и был задержан в октябре 2017 года в доме своих родственников. Тогда же суд взял его под стражу с возможностью выхода под залог в 8 млн гривень. Позже суд уменьшил залог до 500 тысяч.

На заседании 19 апреля адвокаты просили отпустить Быстрицкого под домашний арест, поскольку их подзащитному 67 лет.

"По статистике Министерства здравоохранения, мой клиент вообще должен был бы умереть. В СИЗО ему не оказывают нужной медицинской помощи", - сказал на заседании адвокат Сергей Трофимов.

Прокуроры же настаивали, что подозреваемый Быстрицкий должен находиться под стражей, поскольку есть риск его повторного побега.

Евгений Быстрицкий

Отмечается, что Быстрицкий руководил компанией "Фирма "ХАС", которая была частью газовой схемы депутата-беглеца Александра Онищенко.

По версии детективов НАБУ, средства разворовывались при добыче и продаже природного газа по следующей схеме: чиновники госкомпании "Укргазвидобування" заключали соглашения о совместной деятельности с компаниями Онищенко. Далее эти компании получали дешевое топливо от "Укргазвидобування" через фиктивные аукционы, а перепродавали его по рыночным ценам. ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Фирма "ХАС" Онищенко разницу клали себе в карман, тем самым лишая прибыли государственное предприятие, а следовательно - бюджет Украины.

В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.

Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.

В конце 2016 года Онищенко заявил, что располагает записями, на которых – кроме прочих – разговоры с президентом Украины Петром Порошенко, но до сих пор они не обнародованы. Вместе с тем мир увидели разговоры Онищенко с якобы Николаем Мартыненко и Олесем Довгим.

19 декабря 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.

Больше о беглом нардепе и пленках с Порошенко читайте в материале УП: "Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент и бизнесмен на Банковой?" .