Компанія "Карпатигаз" судитиметься з Онищенком

Українська нафтогазова приватна компанія "Карпатигаз" подасть до суду на депутата-утікача Олександра Онищенка, щоб спростувати його заяви.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"ТОВ "Карпатигаз" готує судовий позов, зокрема до Олександра Онищенка, про спростування недостовірної інформації та захист своєї ділової репутації", - йдеться у повідомленні.

У компанії наполягають, що інформація, опублікована виданням "СТРАНА.UA" із посиланням на книгу Олександра Онищенка відносно ТОВ "Карпатигаз" є недостовірною.

У цих публікаціях депутат-утікач заявляє, що партія "Народний фронт" нібито створила корупційну схему з видобутку газу, завдяки якій отримала 40 тисяч доларів. Їх нібито використали на передвиборчу кампанію в 2014 році. За словами Онищенка, фігурантом схеми є ТОВ "Карпатигаз".

Водночас лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк заперечив ці звинувачення і назвав розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком продовженням брудної і цинічної кампанії проти нього та його партії.

"Ні я, ні партія "Народний Фронт" ніколи не мали жодних фінансових та політичних взаємин із особою на прізвище Онищенко", - наголосив Яценюк.

В адміністрації президента назвали записи розмови "фейком".

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

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