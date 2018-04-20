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Компания "Карпатыгаз" будет судиться с Онищенко

Пятница, 20 апреля 2018, 21:58

Украинская нефтегазовая частная компания "Карпатыгаз" подаст в суд на депутата-беглеца Александра Онищенко, чтобы опровергнуть его заявления.

Об этом сообщается на сайте компании.

"ООО "Карпатыгаз" готовит судебный иск, в частности к Александру Онищенко, об опровержении недостоверной информации и защите своей деловой репутации", - говорится в сообщении.

В компании настаивают, что информация, опубликованная изданием "СТРАНА.UA" со ссылкой на книгу Александра Онищенко относительно ООО "Карпатыгаз" является недостоверной.

В этих публикациях депутат-беглец заявляет, что партия "Народный фронт" якобы создала коррупционную схему по добыче газа, благодаря которой получила 40 тысяч долларов. Их якобы использовали на предвыборную кампанию в 2014 году. По словам Онищенко, фигурантом схемы является ООО "Карпатыгаз".

В то же время лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк отрицает эти обвинения и назвал разговоры депутата-беглеца Александра Онищенко с якобы президентом Петром Порошенко продолжением грязной и циничной кампании против него и его партии.

"Ни я, ни партия "Народный Фронт" никогда не имели никаких финансовых и политических отношений с лицом по фамилии Онищенко", - подчеркнул Яценюк.

В администрации президента записи разговора назвали "фейком". 

Месяц назад депутат заявил, что есть как минимум одна запись разговора, где президент угрожает ему уголовным делам, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство".

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Украинская правда
Темы: Онищенкосудскандал
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