Прихильники Саакашвілі збиралися до Порошенка, а поїхали до Луценка

Представники "Руху нових сил" у неділю планують здійснити автопробіг до будинку генпрокурора Юрія Луценка.

Як повідомляє "Громадське радіо", спочатку організатори акції заявляли, що планують їхати до будинку президента Петра Порошенка в Козині, однак потім змінили маршрут і їдуть в село Стоянка до будинку Луценка.

Плакат учасників акції Громадське радіо

За словами учасників акції, зміна маршруту була запланована.

"Ми вирішили заплутати ворога", — кажуть вони.

"Наша акція називається "Коля — хароший парєнь". І в цей клуб можуть потрапити і Пєтя — хароший парєнь, і Юра теж, і вийде клуб хороших хлопців", — перед початком акції коментувала одна з учасниць Ліза Богуцька.

На Європейській площі зібралося 6 автівок Громадське радіо

"Громадське радіо" повідомляє, що раніше на Європейській площі зібралося 6 автівок учасників акції. Їх закидали яйцями невідомі.

За словами організаторів, акцію вирішили провести після публікації так званих "плівок Онищенка".

За даними РНС, після флеш-мобу біля будинку Луценка з вимогою розслідувати справи проти Порошенка і піти у відставку активісти влаштували пікнік.

Як повідомлялося, 18 квітня депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.

Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу.

Розмова велася російською мовою і голос, схожий на Порошенка, сказав: "Коля - хороший парень".

В Адміністрації президента назвали записи розмови "фейком".

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

У Національному антикорупційному бюро заявили, що готові вивчити записи розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком за умови одержання оригіналів записів.