Сторонники Саакашвили собирались к Порошенко, а поехали к Луценко

Представители "Руху нових сил" в воскресенье планируют осуществить автопробег к дому генпрокурора Юрия Луценко.

Как сообщает "Громадське радіо", сначала организаторы акции заявляли, что планируют ехать к дому президента Петра Порошенко в Козине, однако затем изменили маршрут и едут в село Стоянка к дому Луценко.

Плакат участников акции Громадське радіо

По словам участников акции, изменение маршрута было запланировано.

"Мы решили запутать врага", - говорят они.

"Наша акция называется "Коля - хороший парень". И в этот клуб могут попасть и Петя - хороший парень, и Юра тоже, и получится клуб хороших парней", - перед началом акции комментировала одна из участниц Лиза Богуцкая.

Громадське радіо

"Громадське радіо" сообщает, что ранее на Европейской площади собралось 6 автомобилей участников акции. Их забросали яйцами неизвестные.

По словам организаторов, акцию решили провести после публикации так называемых "пленок Онищенко".

По данным РНС, после флэш-моба возле дома Луценко с требованием расследовать дела против Порошенко и уйти в отставку активисты устроили пикник.

Как сообщалось, 18 апреля депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.

Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против него и на счет бизнеса.

Разговор велся на русском языке и голос, похожий на Порошенко, сказал: "Коля - хороший парень".

Месяц назад депутат заявил, что есть как минимум одна запись разговора, где президент угрожает ему уголовным делом, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство".

В Администрации президента записи разговора назвали "фейком".

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что готовы изучить записи разговора депутата-беглеца Александра Онищенко с якобы президентом Петром Порошенко при условии получения оригиналов записей.