Жебрівський "відклав" водопостачання Авдіївки до ранку
Централізоване водопостачання Авдіївки та Ясинуватського району буде повністю відновлене до ранку 23 квітня.
Про це 22 квітня повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський.
Він зазначив, що Донецька фільтрувальна станція, виведена з ладу після обстрілів бойовиків, відновила роботу.
"О 15:10 ДФС розпочала свою роботу. Зараз триває процес заповнення системи водою", - заявив Жебрівський.
Раніше Жебрівський заявив, що на ДФС вже запустили насоси і наповнюють водою резервуари, а централізовану подачу води до Авдіївки має бути відновлено до вечора неділі.
У МінТОТ повідомляли, що ОБСЄ планує встановити пункт спостереження біля Донецької фільтрувальної станції.
17 квітня співробітники ДФС потрапили під обстріл, 5 людей зазнали поранень, один з них перебуває у важкому стані.
18 квітня ДФС припинила роботу, залишивши без водопостачання кілька населених пунктів поблизу Донецька.