Жебрівський "відклав" водопостачання Авдіївки до ранку

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Неділя, 22 квітня 2018, 17:12

Централізоване водопостачання Авдіївки та Ясинуватського району буде повністю відновлене до ранку 23 квітня. 

Про це 22 квітня повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський. 

Він зазначив, що Донецька фільтрувальна станція, виведена з ладу після обстрілів бойовиків, відновила роботу.

"О 15:10 ДФС розпочала свою роботу. Зараз триває процес заповнення системи водою", - заявив Жебрівський.

Раніше Жебрівський заявив, що на ДФС вже запустили насоси і наповнюють водою резервуари, а централізовану подачу води до Авдіївки має бути відновлено до вечора неділі

У МінТОТ повідомляли, що ОБСЄ планує встановити пункт спостереження біля Донецької фільтрувальної станції.

17 квітня співробітники ДФС потрапили під обстріл, 5 людей зазнали поранень, один з них перебуває у важкому стані.

18 квітня ДФС припинила роботу, залишивши без водопостачання кілька населених пунктів поблизу Донецька. 

Українська правда
Теми: Донецьк ОРДЛО Жебрівський
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