Жебровский "отложил" водоснабжение Авдеевки до утра

643 просмотра
Воскресенье, 22 апреля 2018, 17:12

Централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района будет полностью восстановлено к утру 23 апреля.

Об этом 22 апреля сообщил глава Донецкой облВГА Павел Жебривский.

Он отметил, что Донецкая фильтровальная станция, выведенная из строя после обстрелов боевиков, возобновила работу.

"В 15:10 ДФС начала свою работу. Сейчас идет процесс заполнения системы водой", - заявил Жебривский.

Ранее Жебривский заявил, что на ДФС уже запустили насосы и наполняют водой резервуары, а централизованную подачу воды к Авдеевки должны восстановить к вечеру воскресенья.

В МинТОТ сообщали, что ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения возле Донецкой фильтровальной станции.

17 апреля сотрудники ДФС попали под обстрел, в результате которого 5 человек получили ранения, 1 находится в тяжелом состоянии.

18 апреля ДФС прекратила работу, оставив без водоснабжения несколько населенных пунктов вблизи Донецка.

Украинская правда
Темы: Донецк ОРДЛО Жебривский
powered by lun.ua
По теме
Из-за обстрела работников остановилась ДФС, часть Донецка без воды 18 апреля 2018, 18:02
"Ташкент" собрал для "ДНР" 14 миллиардов "налогов" – его будут судить 17 апреля 2018, 14:19
Миссия ОБСЕ узнала обстоятельства взрыва маршрутки в Донецке 13 марта 2018, 09:13
Все новости
Главные новости
В Госдепе призвали Киев создать независимый антикоррупционный суд
Жебровский "отложил" водоснабжение Авдеевки до утра
Украина договорилась с ЕС об условиях следующего транша
Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 31
Все новости
еда

10 продуктов для пикника, которые не испортятся в теплую погоду

еда

Уличная еда в Киеве: 12 вариантов перекусить на ходу