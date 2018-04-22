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Жебровский "отложил" водоснабжение Авдеевки до утра

Воскресенье, 22 апреля 2018, 17:12
Жебровский отложил водоснабжение Авдеевки до утра

Централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района будет полностью восстановлено к утру 23 апреля.

Об этом 22 апреля сообщил глава Донецкой облВГА Павел Жебривский.

Он отметил, что Донецкая фильтровальная станция, выведенная из строя после обстрелов боевиков, возобновила работу.

"В 15:10 ДФС начала свою работу. Сейчас идет процесс заполнения системы водой", - заявил Жебривский.

Ранее Жебривский заявил, что на ДФС уже запустили насосы и наполняют водой резервуары, а централизованную подачу воды к Авдеевки должны восстановить к вечеру воскресенья.

В МинТОТ сообщали, что ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения возле Донецкой фильтровальной станции.

17 апреля сотрудники ДФС попали под обстрел, в результате которого 5 человек получили ранения, 1 находится в тяжелом состоянии.

18 апреля ДФС прекратила работу, оставив без водоснабжения несколько населенных пунктов вблизи Донецка.

Украинская правда

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Темы: ДонецкОРДЛОЖебривский
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