Автокефалія УПЦ: Синод Вселенського Патріархату "ухвалив відповідні рішення"

Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату отримав від церковних і цивільних властей України звернення про надання автокефалії Української Православної Церкви і "ухвалив відповідні рішення".

Про це повідомляється у комюніке Святого і Священного Синоду від 22 квітня.

У заяві вказано, що засідання Синоду під головуванням Вселенського Патріарха Варфоломія відбулося 19 квітня і 20 квітня.

"Як справжня Материнська Церква, ми розглянули питання, що відносяться до церковної ситуації в Україні, як це робилося і під час минулих сесій Синоду. Отримавши від церковних і цивільних властей, які представляють мільйони українських православних християн, петицію про надання автокефалії, (Синод - ред.) ухвалив рішення тісніше спілкуватися і координуватися з сестринськими православними церквами у цьому питанні", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Вселенський Патріархат "несе відповідальність за збереження Всеправославної єдності і турботу про Православні Церкви по всьому світу - особливо про український православний народ, який отримав рятівну Християнську віру і святе хрещення від Константинополя".

У свою чергу у прес-центрі Київської Патріархії УПЦ зазначили, що оприлюднене комюніке Синоду "самим фактом своєї публікації є вагомим позитивним сигналом про істотні зрушення та готовність Вселенського Патріархату довести розпочату справу до логічного позитивного завершення".

"Зазначене повідомлення засвідчує, що усі звернення - церковні (від українських архиєреїв) та світські (від президента, яке підтримав парламент) були офіційно прийняті до розгляду, що є формальним початком процедури проголошення Томосу", - заявили в УПЦ КП.

У Патріархії нагадали, що офіційні звернення щодо Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні передали від єпископатів УПЦ Київського Патріархату та УАПЦ, а також від президента України.

"Синод засвідчив, що буде інформувати інші Помісні Церкви та координувати з ними свої зусилля... Однак це жодним чином не означає, що Вселенський Патріарх зобов’язується вирішувати це питання виключно "на основі консенсусу", тобто лише за згодою РПЦ", - уточнили у Патріархії.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.