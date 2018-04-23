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Луценка чекають у суді через скандальну рекламу на радіо і ТБ

Понеділок, 23 квітня 2018, 14:16
Луценка чекають у суді через скандальну рекламу на радіо і ТБ

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження стосовно законності демонстрації на радіо і телебаченні рекламних роликів про діяльність генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, який подав відповідний позов.

ЦПК скаржиться на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення за те, що вона надала статус соціальної рекламі "Виконуємо закон. Встановлюємо справедливість", де хвалять Луценка, і таким чином дозволила транслювати її безкоштовно.

"Треті особи у справі— генеральний прокурор Юрій Луценко та громадська організація "Українська антикорупційна асоціація", - йдеться в повідомленні.

Підготовче засідання призначили на 1 червня.

Активісти стверджують, що реклама має швидше ознаки політичної, а не соціальної, адже пропагує позиції генпрокурора задля впливу на потенційних виборців, містить маніпуляції та намагання вплинути на глядача, використовує офіційну назву державного органу, містить зображення герба та прапора України.

"Реклама містить відеофрагменти з зображенням Генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, прізвища та імені Генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, державну символіку (Державний прапор України), символіку прокуратури, що заборонено", — йдеться у позові.

"На нашу думку, Нацрада не мала права назвати прокурорський піар соціальною рекламою. Використовувати посаду генерального прокурора для політичного піару неприпустимо. Ми б подали позов безвідносно прізвища генпрокурора. За таке зловживання службовим становищем потрібно нести відповідальність", — пояснює судову скаргу голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

 
 
 

Як повідомлялося, у ЗМІ з'явилась публікація, що Генпрокурор Юрій Луценко використовує своє відомство для самореклами на радіо і телебаченні.

Після цього у Генеральній прокуратурі заявили, що не мають відношення до виготовлення, замовлення та розповсюдження рекламних роликів щодо роботи відомства і не знають, хто їх замовляв.

Попри це журналісти оприлюднили дані, які говорять про причетність оточення генпрокурора до розповсюдження "соціальної реклами" про Юрія Луценка та його відомство.

В "1+1 media" зазначили, що ролики з рекламою діяльності Генпрокуратури транслювалися в ефірі телеканалу "1+1" за квотою соціальної реклами після відповідного листа від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Генеральна прокуратура заявила, що зверталася до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням роз'яснити процедуру надання аудіовізуальним матеріалам статусу соціальної реклами.

Пізніше Громадська організація "Українська антикорупційна асоціація" заявила, що є ініціатором створення відео- та аудіороликів присвячених діяльності Генеральної прокуратури.

Українська правда
Теми: ЛуценкосудрекламаГенпрокуратураНацрада
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