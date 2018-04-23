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Луценко ждут в суде из-за скандальной рекламы на радио и ТВ

Понедельник, 23 апреля 2018, 14:16
Луценко ждут в суде из-за скандальной рекламы на радио и ТВ

Окружной админсуд Киева открыл производство касательно законности демонстрации на радио и телевидении рекламных роликов о деятельности генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, который подал соответствующий иск.

ЦПК жалуется на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за то, что он предоставил статус социальной рекламе "Выполняем закон. Устанавливаем справедливость", где хвалят Луценко, и таким образом позволила транслировать ее бесплатно.

"Третьи лица в деле- генеральный прокурор Юрий Луценко и общественная организация "Украинская антикоррупционная ассоциация", - говорится в сообщении.

Подготовительное заседание назначили на 1 июня.

Активисты утверждают, что реклама имеет скорее признаки политической, а не социальной, ведь пропагандирует позиции генпрокурора для воздействия на потенциальных избирателей, содержит манипуляции и попытки повлиять на зрителя, использует официальное название государственного органа, содержит изображение герба и флага Украины.

"Реклама содержит видеофрагменты с изображением генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко, фамилии и имени Генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко, государственную символику (Государственный флаг Украины), символику прокуратуры, что запрещено", - говорится в иске.

"По нашему мнению, Нацсовет не имел права назвать прокурорский пиар социальной рекламой. Использовать должность генерального прокурора для политического пиара недопустимо. Мы бы подали иск безотносительно фамилии генпрокурора. За такое злоупотребление служебным положением нужно нести ответственность", - объясняет судебную жалобу председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

 
 
 

Как сообщалось, в СМИ появилась публикация, что Генпрокурор Юрий Луценко использует свое ведомство для саморекламы на радио и телевидении.

После этого в Генеральной прокуратуре заявили, что не имеют отношения к изготовлению, заказу и распространению рекламных роликов о работе ведомства и не знают, кто их заказывал.

Несмотря на это, журналисты обнародовали данные, которые все же говорят о причастности окружения генпрокурора к распространению "социальной рекламы" о Юрия Луценко и его ведомство.

В "1+1 media" отметили, что ролики с рекламой деятельности Генпрокуратуры транслировались в эфире телеканала "1+1" по квоте социальной рекламы после соответствующего письма от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Генеральная прокуратура заявила, что обращалась в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой разъяснить процедуру предоставления аудиовизуальным материалам статуса социальной рекламы.

Позже общественная организация "Украинская антикоррупционная ассоциация" заявила, что является инициатором создания видео- и аудиороликов посвященных деятельности Генеральной прокуратуры.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкосудрекламаГенпрокуратураНацсовет
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