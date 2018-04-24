КВУ: 13 нардепів проігнорували всі голосування ради у квітні

У квітні 13 депутатів пропустили голосування Верховної Ради з невідомих причин і ще 40 депутатів пропустили 90% голосувань.

Про це йдеться у повідомленні Комітету виборців України.

Так всі голосування парламенту у квітні прогуляли Вадим Рабінович, Євген Бакулін ("Опозиційний блок"), Євгеній Мураєв, Дмитро Ярош, Костянтин Жеваго, Сергій Клюєв, Олександр Онищенко, В’ячеслав Константіновський, Надія Савченко (всі позафракційні), Віталій Чепинога та Петро Сабашук (БПП), В’ячеслав Богуслаєв ("Воля Народу") та Юрій-Богдан Шухевич (Радикальна партія Олега Ляшка).

Зазначається, що вказані депутати офіційно пропустили голосування ВР з невідомих причин. Тобто, не через хворобу чи відрядження.

Також у КВУ уточнюють, що деякі з них були присутні в Раді на момент голосувань, однак участі в них не брали.

Так, Вадим Рабінович був письмово зареєстрований на трьох пленарних засіданнях ВР, В’ячеслав Богуслаєв та Костянтин Жеваго – по одному, Віталій Чепинога – дев’яти.

"Частина депутатів проголосували лише кілька разів за місяць. Серед них є низка відомих прізвищ. Так, Нестор Шуфрич проголосував (натиснув "за", "проти", "утримався") 7 разів, Дмитро Добкін – 11, Володимир Парасюк – 20, Віталій Хомутиннік – 20, Михайло Добкін – 24 із 267", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що загалом 40 народних депутатів пропустили 90% голосувань ВР у квітні.

У КВУ уточнюють, що всього в квітні було проведено дванадцять пленарних засідань ВРУ, на яких відбулося 267 голосувань.

Список народних депутатів, які пропустили 90% голосувань в квітні:

Жеваго К.В. Чепинога В.М. Бакулін Є.М. Богуслаєв В.О. Клюєв С.П. Константіновський В.Л. Мураєв Є.В. Онищенко О.Р. Рабінович В.З. Сабашук П.П. Савченко Н.В. Шухевич Ю.Р. Ярош Д.А. Звягільський Ю.Л. Святаш Д.В. Деркач А.Л. Фурсін І.Г. Шуфрич Н.І. Кривохатько В.В. Клімов Л.М. Барвіненко В.Д. Добкін Д.М. Льовочкіна Ю.В. Писаренко В.В. Тригубенко С.М. Одарченко Ю.В. Березкін С.С. Омельянович Д.С. Хомутиннік В.Ю. Парасюк В.З. Матвійчук Е.Л. Льовочкін С.В. Ларін С.М. Шкіря І.М. Мисик В.Ю. Бойко Ю.А. Добкін М.М. Ківалов С.В. Фельдман О.Б. Зубик В.В.

Раніше повідомлялося, що у березні 51 народний депутат пропустили 90% голосувань Верховної Ради, з яких п’ятеро – не проголосували жодного разу.

Також повідомлялося, що у січні 330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань ВР за місяць.

Серед найбільших прогульників засідань Верховної Ради у 2017 році стали Дмитро та Михайло Добкіни, В’ячеслав Богуслаєв, Сергій Клюєв та інші.