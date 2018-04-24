КИУ: 13 нардепов проигнорировали все голосования Рады в апреле
В апреле 13 депутатов пропустили все голосования Верховной Рады по неизвестным причинам и еще 40 депутатов пропустили 90% голосований.
Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.
Так, все голосования парламента в апреле прогуляли Вадим Рабинович, Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Константин Жеваго, Сергей Клюев, Александр Онищенко, Вячеслав Константиновский, Надежда Савченко (все внефракционные), Виталий Чепинога и Петр Сабашук (БПП), Вячеслав Богуслаев ("Воля Народа") и Юрий-Богдан Шухевич (Радикальная партия Олега Ляшко).
Отмечается, что указанные депутаты официально пропустили голосования ВР по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки.
Также в КИУ уточняют, что некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, однако участия в них не принимали.
Так, Вадим Рабинович был письменно зарегистрирован на трех пленарных заседаниях ВР, Вячеслав Богуслаев и Константин Жеваго - по одному, Виталий Чепинога - девяти.
"Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них есть ряд известных фамилий. Так, Нестор Шуфрич проголосовал (нажал "за", "против", "воздержался") 7 раз, Дмитрий Добкин - 11, Владимир Парасюк - 20, Виталий Хомутынник - 20, Михаил Добкин - 24 из 267 ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего 40 народных депутатов пропустили 90% голосований ВР в апреле.
В КИУ уточняют, что всего в апреле было проведено двенадцать пленарных заседаний ВРУ, на которых произошло 267 голосований.
Список народных депутатов, которые пропустили 90% голосований в апреле:
- Жеваго К.В.
- Чепинога В.М.
- Бакулин Е.Н.
- Богуслаев В.А.
- Клюев С.П.
- Константиновский В.Л.
- Мураев Е.В.
- Онищенко А.Р.
- Рабинович В.З.
- Сабашук П.П.
- Савченко Н.В.
- Шухевич Ю.Р.
- Ярош Д.А.
- Звягильский Ю.Л.
- Святаш Д.В.
- Деркач А.Л.
- Фурсин И.
- Шуфрич Н.И.
- Кривохатько В.В.
- Климов Л.М.
- Барвиненко В.Д.
- Добкин Д.М.
- Левочкина Ю.В.
- Писаренко В.В.
- Тригубенко С.М.
- Одарченко Ю.В.
- Березкин С.С.
- Емельянович Д.С.
- Хомутынник В.Ю.
- Парасюк В.З.
- Матвийчук Е.Л.
- Левочкин С.В.
- Ларин С.Н.
- Шкиря И.Н.
- Мысик В.Ю.
- Бойко Ю.А.
- Добкин М.М.
- Кивалов С.В.
- Фельдман А.Б.
- Зубик В.В.
Ранее сообщалось, что в марте 51 народный депутат пропустили 90% голосований Верховной Рады, из которых пятеро - не проголосовали ни разу.
Также сообщалось, что в январе 330 народных депутатов пропустили больше половины голосований ВР за месяц.
Ранее сообщалось, что среди крупнейших прогульщиков заседаний Верховной Рады в 2017 году стали Дмитрий и Михаил Добкины, Вячеслав Богуслаев, Сергей Клюев и другие.