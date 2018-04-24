КИУ: 13 нардепов проигнорировали все голосования Рады в апреле

В апреле 13 депутатов пропустили все голосования Верховной Рады по неизвестным причинам и еще 40 депутатов пропустили 90% голосований.

Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.

Так, все голосования парламента в апреле прогуляли Вадим Рабинович, Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Константин Жеваго, Сергей Клюев, Александр Онищенко, Вячеслав Константиновский, Надежда Савченко (все внефракционные), Виталий Чепинога и Петр Сабашук (БПП), Вячеслав Богуслаев ("Воля Народа") и Юрий-Богдан Шухевич (Радикальная партия Олега Ляшко).

Отмечается, что указанные депутаты официально пропустили голосования ВР по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки.

Также в КИУ уточняют, что некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, однако участия в них не принимали.

Так, Вадим Рабинович был письменно зарегистрирован на трех пленарных заседаниях ВР, Вячеслав Богуслаев и Константин Жеваго - по одному, Виталий Чепинога - девяти.

"Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них есть ряд известных фамилий. Так, Нестор Шуфрич проголосовал (нажал "за", "против", "воздержался") 7 раз, Дмитрий Добкин - 11, Владимир Парасюк - 20, Виталий Хомутынник - 20, Михаил Добкин - 24 из 267 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего 40 народных депутатов пропустили 90% голосований ВР в апреле.

В КИУ уточняют, что всего в апреле было проведено двенадцать пленарных заседаний ВРУ, на которых произошло 267 голосований.

Список народных депутатов, которые пропустили 90% голосований в апреле:

Жеваго К.В. Чепинога В.М. Бакулин Е.Н. Богуслаев В.А. Клюев С.П. Константиновский В.Л. Мураев Е.В. Онищенко А.Р. Рабинович В.З. Сабашук П.П. Савченко Н.В. Шухевич Ю.Р. Ярош Д.А. Звягильский Ю.Л. Святаш Д.В. Деркач А.Л. Фурсин И. Шуфрич Н.И. Кривохатько В.В. Климов Л.М. Барвиненко В.Д. Добкин Д.М. Левочкина Ю.В. Писаренко В.В. Тригубенко С.М. Одарченко Ю.В. Березкин С.С. Емельянович Д.С. Хомутынник В.Ю. Парасюк В.З. Матвийчук Е.Л. Левочкин С.В. Ларин С.Н. Шкиря И.Н. Мысик В.Ю. Бойко Ю.А. Добкин М.М. Кивалов С.В. Фельдман А.Б. Зубик В.В.

Ранее сообщалось, что в марте 51 народный депутат пропустили 90% голосований Верховной Рады, из которых пятеро - не проголосовали ни разу.

Также сообщалось, что в январе 330 народных депутатов пропустили больше половины голосований ВР за месяц.

Ранее сообщалось, что среди крупнейших прогульщиков заседаний Верховной Рады в 2017 году стали Дмитрий и Михаил Добкины, Вячеслав Богуслаев, Сергей Клюев и другие.