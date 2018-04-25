Ситник розповів, яка справа Труханова ближча до суду і чого їздив у Лондон

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сподівається, що незабаром матеріали справи щодо заводу "Краян" відкриють захисту одеського міського голови Геннадія Труханова.

Під час звіту директор НАБУ журналіст спитав щодо трьох справ у відношенні Труханова – про аеропорт, "Краян" і виведення грошей на будівництво доріг в офшор.

"Ті справи існують. Найближча до направлення до суду справа по "Краяну". Зараз прокурор САП дав детективам ще декілька доручень, для їх виконання потрібно буквально декілька днів", – сказав Ситник.

"Я думаю, що якщо нічого не зміниться, то в травні ця справа буде вже… Буде відкрито, як мінімум, матеріали стороні захисту", – заявив він.

З приводу аеропорту Ситник зазначив, що та справа більш давня, тоді ще мером була інша людина.

"Перевіряється цілий ряд осіб на причетність до незаконного відчуження з комунальної власності аеропорту – не тільки пан Труханов. Ця справа досить складана, детективи зараз вбачають можливості починати готувати повідомлення про підозру", – сказав він.

Ситник додав, що у цій справі важливе також питання подальшої долі аеропорту.

"Був позов міськради і було рішення суду про повернення аеропорту назад у комунальну власність. Але чомусь пізніше була підписана мирова угода – і аеропорт залишився у тих бенефіціарів, інтереси яких лобіювалися тоді ще на сесії, коли приймалося рішення про передачу аеропорту", – зазначив директор НАБУ.

Він наголосив: "Ця справа зараз має дві складові: кримінальна, де оцінюються дії посадових осіб, і фактично ми зараз розглядаємо можливість подачі позову – готуються матеріали – для повернення цього аеропорту"

"Що стосується інформації про міжнародні статки і виведення коштів – звичайно, ми цим займаємося", – зазначив Ситник.

"Мій останній візит до Лондона саме був пов’язаний зі спробами пожвавлення міжнародної співпраці з британцями, бо дуже багато міжнародних доручень у Британії – і по цій справі також", – заявив він.

"Швидкість розслідування буде залежати від виконання міжнародно-правових доручень", – додав Ситник

Він уточнив також: "У нас більше 20 міжнародно-правових доручень, які стосуються резонансних справ, у тому числі й ті, які спрямовано в Велику Британію. Зараз цей процес дуже пожвавився – я сподіваюся, що ці дані ми отримаємо якомога швидше".

"У нас ще давно була інформація про нерухомість, яка не внесена в декларацію, ми цим займалися ще до інформації BBC. Цікава інформація, але визначальним буде те, наскільки швидко ці документи буде передано в НАБУ", – сказав також директор НАБУ.

Раніше "Слідство.Інфо" й OCCRP. виявили, що сім'ї Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові.

Ситник зазначив: "Я не бачу доцільності об’єднувати справи в одне провадження, бо ця складна конструкція буде важко йти в суді. І ці дії не зовсім пов’язані… Як на мене, доцільно давати оцінку окремо: "Краян", аеропорт тощо".