Сытник рассказал, какое дело Труханова ближе к суду и зачем ездил в Лондон

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеется, что вскоре материалы дела по заводу "Краян" откроют защите одесского городского главы Геннадия Труханова.

Во время отчета директор НАБУ журналист спросил о трех дел в отношении Труханова – об аэропорте, "Краяне" и выводе денег на строительство дорог в оффшор.

"Те дела есть. Ближе всего к направлению в суд дело по "Краяну". Сейчас прокурор САП дал детективам еще несколько поручений, для их выполнения требуется буквально несколько дней", – сказал Сытник.

"Я думаю, что если ничего не изменится, то в мае это дело будет уже... Будут открыты, как минимум, материалы стороне защиты", – заявил он.



По поводу аэропорта Сытник отметил, что дело более давнее, тогда еще мэром был другой человек.



"Проверяется целый ряд лиц на причастность к незаконному отчуждению из коммунальной собственности аэропорта – не только господин Труханов. Это дело довольно сложное, детективы сейчас видят возможность начинать готовить сообщение о подозрении", – сказал он.



Сытник добавил, что в этом деле важен также вопрос дальнейшей судьбы аэропорта.



"Был иск горсовета и было решение суда о возвращении аэропорта обратно в коммунальную собственность. Но почему-то позже было подписано мировое соглашение – и аэропорт остался у тех бенефициаров, интересы которых лоббировались тогда еще на сессии, когда принималось решение о передаче аэропорта", – отметил директор НАБУ.



Он подчеркнул: "Это дело сейчас имеет две составляющие: уголовную, где оцениваются действия должностных лиц, и фактически мы сейчас рассматриваем возможность подачи иска – готовятся материалы – для возврата этого аэропорта".

"Что касается информации о международном имуществе и выводе средств – конечно, мы этим занимаемся", – отметил Сытник.



"Мой последний визит в Лондон как раз был связан с попытками расшевелить международного сотрудничества с британцами, потому что очень много международных поручений в Британии – и по этому делу также", – заявил он.



"Скорость расследования будет зависеть от выполнения международно-правовых поручений", – добавил Сытник.



Он уточнил также: "У нас более 20 международно-правовых поручений, касающихся резонансных дел, в том числе и те, которые направлены в Великобританию. Сейчас этот процесс очень оживился – я надеюсь, что эти данные мы получим как можно скорее".



"У нас еще давно была информация о недвижимости, которая не внесена в декларацию, мы этим занимались еще до информации BBC. Интересная информация, но определяющим будет то, насколько быстро эти документы будут переданы в НАБУ", – сказал также директор НАБУ.



Ранее "Слідство.Інфо" и OCCRP. обнаружили, что семье Труханова принадлежит 3-комнатная квартира в элитной лондонской новостройке.

Сытник отметил: "Я не вижу целесообразности объединять дела в одно производство, потому что эта сложная конструкция будет тяжело идти в суде. И эти действия не совсем связаны ... Как по мне, целесообразно давать оценку отдельно: "Краян", аэропорт и т.д.".