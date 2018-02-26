Апеляційний суд не змінив запобіжний захід Труханову

Суд відхилив апеляційну скаргу Спеціальної антикорупційної прокуратури на запобіжний захід для міського голови Одеси Геннадія Труханова у вигляді взяття на поруки.

Відповідне рішення в понеділок ухвалила колегія суддів Апеляційного суду міста Києва на чолі з головуючим суддею Валерієм Лашевичем.

"Ухвалу слідчого судді Солом’янського райсуду від 15 лютого 2018 року… залишити без змін", – йдеться в ухвалі.

САП просила, як і минулого разу, заарештувати Труханова з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн.

На думку обвинувачення, запобіжний захід у вигляді взяття на поруки не може запобігти тиску Трухановим на свідків.

Зокрема, прокурор Валентин Мусіяка розповів, що САП намагалась допитати заступника міського голови Анатолія Орловського щодо підписання договору, який змінював вартість ймовірно корупційної купівлі міськрадою будівлі колишнього заводу.

"Орловський скористався своїм правом не давати показання", – повідомив прокурор, зазначивши, що до цього заступник Труханова давав свідчення, отже, це може бути проявом тиску мера Одеси на свідків.

Крім того, обвинувачення вважає, що Труханов може переховуватися від слідства, та наполягає, що його відсутність в Одесі протягом майже двох місяців є саме переховуванням.

Водночас, адвокат Труханова Олександр Лисак наполягав на тому, що його підзахисний співпрацює зі слідством, не порушує зобов’язання, які були покладені на нього судом, зокрема, здав закордонні паспорти.

Після того, як суд пішов у нарадчу кімнату, четверо невідомих влаштували акцію, вдягнувши маски, що зображували президентів України Порошенка та Росії Путіна. Вони тримали в руках надписи "Підтримую Труханова", "Візьму Труханова на поруки", "Труханов – патріот України" тощо.

Раніше в понеділок суд перенес розгляд апеляції на запобіжний захід для заступника міського голови Одеси Павла Вугельмана через те, що матеріали справи не надійшли до суду.

Як відомо, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

У 2016 році Одеська міська рада придбала приміщення колишнього заводу "Краян", за версією слідства, переплативши більше ніж у два рази.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

Всього тоді повідомлялось про 8 підозрюваних у справі, 6 з яких було затримано, ще двоє перебували в розшуку.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення суду.