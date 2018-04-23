Сім'я Труханова володіє елітною квартирою у Лондоні – розслідування

Сім'ї мера Одеси Геннадія Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо" та OCCRP.

Журналісти розповіли, що дізналися про таємну лондонську квартиру сім’ї Труханова з документів Paradise Papers.

"Сама квартира сім’ї мера, за даними журналістів Слідства.Інфо, має площу 117 кв. м та складається з двох спалень, вітальні, кухні та двох балконів-терас", - зазначається у розслідуванні.

Квартира міститься в новобудові під назвою Чілтернс (Chilterns) на Паддінгтон-Стріт 24. Ця новобудова має спа-центр, тренажерний зал, кінотеатр і винний погреб.

"За даними британського реєстру нерухомості, у травні 2016 року компанія Peninsula Property Holdings S.A., зареєстрована на Британських Віргінських островах (BVI), заплатила 3,7 мільйони фунтів стерлінгів (приблизно 5,2 мільйони доларів) за квартиру на п’ятому поверсі елітної новобудови", - йдеться у розслідуванні.

Власники Peninsula Property невідомі. Однак згідно з документами Paradise Papers акціонером компанії є інша фірма з BVI – Squadra Azzura Corporation.

"А вже акціонерами цієї компанії, а отже, й власниками лондонської квартири є 51-річна Тетяна Колтунова та 31-річна Катерина Труханова. Ці жінки є відповідно дружиною (або екс-дружиною) та донькою одеського мера Геннадія Труханова", - пояснює "Слідство.Інфо".

Журналісти розповіли, що відвідали цей будинок, але за словами консьєржа, він ніколи не чув ні про Труханова, ні про його сім’ю. Так само він не впізнав їх на фотографіях.

"Я працюю тут два роки і я пам’ятаю обличчя краще за імена. Обличчя я б упізнав … Є кілька росіян (у будівлі), але з України нікого немає", – сказав консьєрж.

Журналісти наголошують, що жінка та донька Труханова не мають джерел доходу, які могли б пояснити квартиру у Лондоні.

Зазначається, що обидві не мають бізнесу за кордоном, який репортерам OCCRP вдалося б ідентифікувати.

"В Україні Колтунова та Труханова з 2008 по 2016 роки володіли компанією "Квітковий пасаж", яка займається орендою та іншими операціями з нерухомістю в Одесі. Згідно з даними з комерційної бази Youcontrol, за весь час існування прибуток "Квіткового пасажу" не перевищував 180 000 гривень на рік", - розповідають журналісти.

Крім того, дружина мера Одеси володіє часткою місцевого телебачення, але останніми роками компанія була збитковою.

У своїй офіційній майновій декларації Труханов не вказує дані про свою дружину, хоча зобов’язаний це робити.

Журналісти припускають, що пара, ймовірно, офіційно розлучена, але вони з’являються разом на публіці.

Також дружина голови Одеси Тетяна Колтунова перестала використовувати прізвище Труханова, яке раніше носила. Журналісти намагалися зв’язатися з нею, але їхні спроби були безрезультатними.

Водночас вони пригадали зв’язок Труханова із групою "Рост", великим будівельним конгломератом з Одеси, який значно виріс з часів, як Труханов чотири роки тому став мером.

Про це вказало інше розслідування Слідства.Інфо та OCCRP у 2016 році, базоване на документах з Panama Papers.

Тоді журналісти встановили, що одеський мер контролює групу "Рост" через своїх бізнес-партнерів. Однак Труханов заперечує будь-який зв’язок з компаніями групи.

Водночас журналісти з’ясували, що частина керівників "Росту", пов’язаних з Трухановим, колись були разом з мером в одному злочинному угрупуванні.

Італійська поліція згадувала ім’я Труханова у звіті від 1998 року. У ньому говориться, що "одеська група, яку називають "Нєфтємафія", контролює транзит нафти через Одеський порт за межі України і часто організовує зустрічі в Італії. Члени групи мають паспорти різних держав і займаються торгівлею зброєю та наркотиками, відмиванням та вимаганням грошей".

У документах поліції згадується, що Труханов мав часті контакти із іншим членом банди Олександром Ангертом.

"Гена (Геннадій Труханов) є одним з лідерів кримінальної організації (Нєфтємафії). Він резидент Італії", – йдеться у звіті. "Він … має часті контакти з Сашею Ангертом".

Попри те, що цього угруповання більше не існує, журналісти знайшли докази того, що Труханов ще підтримує зв’язки з членами одеської банди.

Завдяки документам з Paradise Papers вдалося з’ясувати, що юридичними деталями навколо власності квартири на Паддінгтон-Стріт опікується Олександр Попівкер.

Він "керує своєю власною британською компанією Rubicon Capital Consulting, яка адмініструє десятки офшорів, багато з яких належать клієнтам з України та Росії. Велика частина з них тим чи іншим чином пов’язані з Одесою", - йдеться у розслідуванні.

Сам голова Одеси раніше у коментарі журналістам підтвердив, що він давно знає Ангерта і вони товаришували. "Однак, у недавньому інтерв’ю він заявив, що не бачився з Ангертом останні 15 років".

Однак "спільний британський юрист Попівкер, свідчать, що зв’язок мера з членами колишнього кримінального угрупування досі стійкий", - наголошують журналісти.

Крім того, у розслідуванні повідомляють, що саме донька Олександра Ангерта, 25-річна Аня нібито живе у вищезгаданій лондонській квартирі за 5 мільйонів доларів.

Як докази, журналісти наводять фотографії самої Анни у Instagram. На світлинах можна розпізнати ту саму квартиру на Паддінгтон-стріт.

"Більше того, британським журналістам з BBC Panorama вдалося сфотографувати Аню Ангерт на балконі квартири на 5-му поверсі. На численні спроби журналістів "Слідства.Інфо" сконтактувати з Анею, вона не відреагувала", - розповіли журналісти.

За їхніми словами, за декілька днів до публікації, з ними зв’язалися юристи британської компанії Mishcon de Reya, яка представляє інтереси Олександра Попівкера та його компанії Rubicon Capital Consulting Company.

Вони повідомили, що компанія Peninsula Property Holdings SA, яка володіє квартирою на Паддінгтон-Стріт, після передачі до іншого реєстратора у 2015 році була продана іншій особі.

"Грунтуючись на документах, які ми бачили, пані Колтунова та Труханова не були власниками чи контролерами компанії (Peninsula Property Holdings SA) на момент транзакції (купівлі квартири на Паддінгтон)", – йдеться у листі.

Однак на прохання журналістів надати документи, які це підтверджують або ім’я нового власника компанія Mishcon de Reya не відповіла. Також не відповіла на прохання пояснити бізнесові причини купівлі офшорної компанії для придбання квартири.

У ВВС повідомляли, що мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

Всього повідомлялось про 8 підозрюваних у справі, 6 з яких було затримано, ще двоє перебували в розшуку.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення відпустити їх на поруки та клопотання про арешт майна Труханова та Вугельмана.

26 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.

Прокуратура просила також відсторонити Труханова та Вугельмана від посади, але суд Києва у задоволенні клопотання відмовив.

16 березня суд передав 185 мільйонів, заарештованих у справі одеського мера Труханова, в управління Нацагенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Читайте також: Кругова порука по-одеськи. Як і за що судили Труханова

Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси