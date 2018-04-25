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Ситник про "плівки Онищенка": Загальні фрази і ніякої конкретики

Середа, 25 квітня 2018, 12:27
Ситник про плівки Онищенка: Загальні фрази і ніякої конкретики

Національне антикорупційне бюро наразі не бачить жодних конкретних фактів порушення закону у скандальних аудіозаписах нардепа Олександра Онищенка, на яких він нібито спілкується з президентом Петром Порошенком.

Про це директор НАБУ Артем Ситник повідомив на брифінгу в середу.

"Ми очікуємо, що пан Онищенко більш конкретно розкаже хоча б по одному якомусь кейсу: що "я дав депутату такому-то стільки-то за такий-то закон", щоб це можна було б перевірити", - каже очільник бюро.

За його словами, зараз детективи НАБУ переписуються з Онищенком і намагаються отримати цю інформацію, проте наразі безрезультатно.

Ситник розповів, що Онищенко вже давно робить подібні "гучні заяви", і навіть справа за ними відкрита і розслідується досі, але ані конкретики, ані плівок із записами розмов депутат не надає.

"Там були заяви про підкуп депутатів, лобіювання законів і дуже багато іншого, але ці заяви носили загальний характер, без конкретних прізвищ, місць передачі коштів, без посилання на апаратуру", - каже директор НАБУ.

За його словами, Онищенка допитали, але він нічого більш детально не повідомив.

"Були пропозиції передати нам ці записи – немає нічого", - заявляє Ситник.

Він зазначив, що і тепер нардеп не надає записи слідству.

"Для того, щоб встановити справжність плівок, якщо вони є, треба щоб ці плівки потрапили на дослідження у процесуальний спосіб від самого Онищенка. Поки згоди у будь-який законний спосіб ми не бачили", - каже очільник антикорупційного бюро.

Він вважає, що тактика Онищенка –зробити гучні заяви і нічим їх не підтвердити.

"Коли доходить до конкретики - починається гра з його боку. Не знаю, чи розуміє він, але ж він там теж фігурує. І не факт, якщо приїде Онищенко, що плівки чи пристрій, яким вівся запис, приїдуть разом із ним", - резюмував Ситник.

Раніше депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.

Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу. Діалог іде російською мовою.

В Адміністрації президента назвали записи розмови "фейком".

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

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Народний депутат заявив, що готовий надати НАБУ для експертизи оригінал запису розмови.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Він виїхав з України у липні 2016-го - після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт. Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Євген Кізілов, Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОнищенкоПорошенкоСитникНАБУ
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