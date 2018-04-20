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Онищенко заявив, що готовий віддати НАБУ оригінали "плівок"

П'ятниця, 20 квітня 2018, 12:50
Онищенко заявив, що готовий віддати НАБУ оригінали плівок

Народний депутат Олександр Онищенко, який ховається від правосуддя за кордоном, заявив про готовність надати НАБУ для експертизи оригінал запису розмови нібито з президентом Петром Порошенком.

Про це нардеп-утікач написав у своєму Facebook.

Онищенко зазначає, що "уважно вивчив контраргументи провладних піарників з приводу скандалу з плівками".

"Я прошу. Беріть плівку на експертизу. Більш того, хочу заявити, що готовий надати НАБУ, або хто там сміливий, оригінал запису для експертизи. І пристрій, що хочете", – заявляє Онищенко.

Він стверджує, що "всіляко відкритий до співпраці з делікатної теми".

Раніше депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови нібито за участю президента Петра Порошенка.

Голос, схожий на президентський, обговорює з Онищенком домовленості з екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього і з приводу бізнесу.

Діалог іде російською мовою.

В Адміністрації президента назвали записи розмови "фейком".

Місяць тому депутат заявив, що має принаймні один запис розмови, де президент погрожує йому кримінальними справами, "якщо дехто не буде голосувати за його законодавство".

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У Національному антикорупційному бюро заявили, що готові вивчити записи розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком за умови одержання оригіналів записів.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Він виїхав з України у липні 2016-го - після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт. Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Українська правда

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Теми: ОнищенкоНАБУ
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