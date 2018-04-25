Суд окончательно отменил арест недвижимости сына Авакова

Соломенский районный суд Киева повторно отменил арест недвижимости сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, которого подозревают в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

Об этом говорится в решении суда от 17 апреля.

Следственный судья Людмила Кизюн приняла решение отменить арест имущества Александра Авакова.

Речь идет о трех паркоместах и двух квартирах. Отмечают, что решение обжалованию не подлежит.

Как известно, по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено о подозрении.

1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

Но в декабре 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

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