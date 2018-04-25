Розенблату та Полякову обмежили час для ознайомлення зі справою

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Середа, 25 квітня 2018, 18:48

Солом’янський райсуд Києва обмежив строк для ознайомлення з матеріалами "бурштинової справи" для народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова та їхніх адвокатів.

Про це "Українській правді" повідомив захисник Полякова Петро Бойко.

"Обмежили, до 1 червня… Встигли, не встигли – вважається, що ми вже маємо ознайомитись (станом на 1 червня – УП)", – розповів адвокат.

За його словами, суд ухвалив таке рішення через те, що захист нібито затягує процес ознайомлення.

"Наша сторона, захист Полякова, ознайомлення з матеріалами не затягувала", – запевнив Бойко.

Він зазначив, що захист вважає рішення незаконним, але оскаржити його неможливо.

Як відомо, 20 червня 2017 року антикорупційні органи заявили, що Розенблат і Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

16 лютого 2018 року Спеціальна антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Пізніше адвокатам та підозрюваним відкрили доступ до матеріалів слідства у "бурштиновій справі".

4 квітня Розенблат і його адвокат повідомили УП, що згідно з результатами експертизи, законопроекти, які зареєстровані у ВР за підписом депутатів Розенблата і Полякова та фігурують у справі проти них, сфальсифіковані.

Розенблат тоді стверджував, що про реєстрацію проектів дізнався вже після відкриття справи.

Пізніше слідство заявило, що нардепи не підписували законопроекти, які фігурують у підозрі, але знали про їх внесення.

11 квітня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання захисту Розенблата і визнав потерпілим у справі, заведеній ГПУ про нібито провокацію хабаря у "бурштиновій справі".

Соня Лукашова, для УП
Теми: Розенблат Поляков бурштин
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