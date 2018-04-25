Розенблату и Полякову ограничили время для ознакомления с делом

Соломенский райсуд Киева ограничил срок для ознакомления с материалами "янтарного дела" для народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова и их адвокатов.

Об этом "Украинской правде" сообщил защитник Полякова Петр Бойко.

"Ограничили, до 1 июня... Успели, не успели – считается, что мы уже должни ознакомиться (по состоянию на 1 июня – УП)", – рассказал адвокат.

По его словам, суд принял такое решение из-за того, что защита якобы затягивает процесс ознакомления.

"Наша сторона, защита Полякова, ознакомление с материалами не затягивала", – заверил Бойко.

Он отметил, что защита считает решение незаконным, но обжаловать его невозможно.

Как известно, 20 июня 2017 року антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Следователи опубликовали аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают освободить от налогов лица, которые ввозят в Украину оборудования для промышленной добычи янтаря.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".

16 февраля 2018 года Специальная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу нардепов Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

Позже адвокатам и подозреваемым открыли доступ к материалам следствия по "янтарному делу".

4 апреля Розенблат и его адвокат сообщили УП, что согласно результатам экспертизы, законопроекты, которые зарегистрированы в ВР за подписью депутатов Розенблата и Полякова и фигурируют в деле против них, сфальсифицированы.

Розенблат тогда утверждал, что о регистрации проектов узнал уже после открытия дела.

Позже следствие заявило, что нардепы не подписывали законопроекты, которые фигурируют в подозрении, но знали об их внесении.

11 апреля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты Розенблата и признал его потерпевшим по делу, заведенному ГПУ о якобы провокации взятки в "янтарном деле".