Труханов назвав "брехнею" розслідування про його офшори та квартиру

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Середа, 25 квітня 2018, 22:31

Мер Одеси Геннадій Труханов назвав брехнею розслідування журналістів ВВС про наявність у нього житла в Лондоні.

Про це він заявив на брифінгу 25 квітня, передає "Думская".

"Це все брехня. Безапеляційні заяви окремих журналістів. Грамотні люди розуміють, що це і для чого роблять. Протягом вже тривалого часу виникають дуже гучні звинувачення на мою адресу, які в підсумку нічим не підтверджуються. Спливає таке перед виборами, сесією. Сумно за журналістів, які це роблять", - зазначив Труханов.

ВВС з посиланням на "The Paradise Papers" повідомило, що Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у 4 офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

А "Слідство.Інфо" й OCCRP виявили, що сім'ї Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові.

Раніше мер Одеси фігурував у трьох справах.

Труханова затримали 14 лютого в аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 ККУ), але суд відпустив його на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова – і апеляція САП не пройшла.

Теми: Труханов корупція кримінал Одеса
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