Труханов назвал "враньем" расследование о его оффшорах и квартире

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Среда, 25 апреля 2018, 22:31

Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал ложью расследования журналистов ВВС о наличии у него жилья в Лондоне.

Об этом он заявил на брифинге 25 апреля, передает "Думская".

"Это все вранье. Безапелляционные заявления отдельных журналистов. Грамотные люди понимают, что это и для чего делают. На протяжении уже длительного времени возникают очень громкие обвинения в мой адрес, которые в итоге ничем не подтверждаются. Всплывает такое перед выборами, сессией. Печально за журналистов, которые это делают", - отметил Труханов.

ВВС со ссылкой на "The Paradise Papers" сообщило, что Труханов был вовлечен в преступную банду из Одессы и владел значительными долями в 4 оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

А "Слідство.Інфо" и OCCRP обнаружили, что семье Труханова принадлежит 3-комнатная квартира в элитной лондонской новостройке.

Ранее мэр Одессы фигурировал в трех делах.

Труханова задержали 14 февраля в аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), но суд отпустил его на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова и апелляция САП не прошла.

Темы: Труханов коррупция криминал Одесса
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